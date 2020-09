21:00 Uhr

Kleintransporter überschlägt sich auf der Autobahn

Relativ glimpflich ist ein Verkehrsunfall auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau ausgegangen. Nur das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit.

Ein 47 Jahre alter Kleintransporterfahrer war am Mittwoch kurz vor 23 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau platzte der hintere linke Reifen des Fahrzeugs, weshalb der Kleintransporter ins Schleudern geriet und der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb letztlich auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Ein nachfolgender 61-Jähriger fuhr mit seinem Wagen über die auf der Fahrbahn befindlichen Fahrzeugteile. Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Der Kleintransporter des 47-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (zg)

Themen folgen