vor 37 Min.

Klimaschutz vor Ort

Was die Grünen im Landkreis fordern

Zehn Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima gehen bis Ende 2022 auch die letzten Atomkraftwerke Deutschlands vom Netz. Die Grünen im Kreis Günzburg setzen sich für einen lokalen Plan für saubere und sichere Energie mit Zukunft ein. Man wolle unabhängig sein von klimaschädlichem Strom aus Kohle, Öl und Gas sagt Kreissprecher Philipp Beißbarth.

Die Grünen fordern deshalb eine Klimaschutzinitiative in allen Städten und Gemeinden im Landkreis, von Solarenergie auf den öffentlichen Gebäuden über energetische Sanierungen bis zu Ökostrom für alle Kommunen. Das hätte laut Mitteilung der Grünen nicht nur einen guten Effekt auf das Klima, sondern wäre auch ein enormer Standortvorteil für Unternehmen hier im Landkreis. Der Startschuss der Klimaschutzinitiative solle das Einsetzen von kommunalen Klimaschutzbeauftragten in den meisten Gemeinden und in jeder Stadt des Landkreises sein.

„Was wir vor Ort machen können, müssen wir umsetzen“, sagt Philipp Beißbarth. „Gemeinsam mit der Grünen-Landespartei wolle man auch Druck auf die Staatsregierung machen, damit sie beim kommunalen Klimaschutz mehr ermöglicht, statt weiter zu verhindern.“ Bei der Windenergie zum Beispiel blockiere die 10-H-Regelung der CSU seit acht Jahren systematisch den Bau von Windrädern in Bayern. (zg)

Themen folgen