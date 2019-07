vor 41 Min.

Kloster Wettenhausen gewinnt mit seinem Wald einen Staatspreis

Das Forstministerium würdigt die vorbildliche Bewirtschaftung. Ein neuer Partner bringt seit 2007 Schwung in den Waldumbau bei Wettenhausen.

Von Till Hofmann

Das Mittagsgebet hat Schwester Amanda Baur am Montag nicht ausfallen lassen. Aufs Mittagessen verzichtete die Priorin des Dominikanerinnenklosters aber zunächst einmal, weil sie Gäste erwartete, die eine Auszeichnung näher erläuterten. Der Preis wird dem Kloster am 16. Oktober verliehen: Es ist einer von 14 Staatspreisen für vorbildliche Waldbewirtschaftung im Freistaat.

Eine solche Würdigung, erklärte der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach, Axel Heiß, erhält nur, wer seinen Wald über den Standard hinaus bewirtschaftet. Der Klosterwald Wettenhausen sei ein „leuchtendes Beispiel“ dafür.

Über 45 Hektar Waldfläche

45,2 Hektar Wald gehören dem Kloster. Die Waldfläche, die vornehmlich mit Fichten besetzt ist, teilt sich in drei Distrikte auf: in den Oberen Klosterwald oberhalb von Reifertsweiler (23 Hektar), den Unteren Klosterwald bei Hammerstetten (20 Hektar); und das Gebiet am Kalvarienberg, ebenfalls nahe Reifertsweiler.

Pröpste, die zum reichsfreien Augustinerchorherrenstift gehörten, hatten von Wettenhausen aus bis zur Säkularisation über Land und Leute geherrscht. Einem von ihnen, Ulrich I. Hieber (1505-1532), sind erste forstpolitische Maßnahmen und waldbauliche Vorschriften im Bereich des Stiftes zu verdanken. So war es beispielsweise untersagt, das Vieh im Wald weiden zu lassen oder mit Beeren bewachsene Bäume zu fällen. Das alles steht in einem dünnen Band, der auflistet, was zwischen den Jahren 1951 und 1970 im Klosterwald passiert ist, wie der Wald dasteht und was die Ziele sind; wenn man so will, eine Art permanente Waldinventur. Den Band hat Kay Reiff, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Günzburg-Krumbach mitgebracht. Die FBG hat 2007 die Bewirtschaftung des Waldes übernommen. Ein Waldpflegevertrag zwischen dem Kloster und der Forstbetriebsgemeinschaft ist die Grundlage dafür.

Bewirtschaftung in Eigenregie war ein schwieriges Unterfangen

Davor wurde der Klosterwald in Eigenregie bewirtschaftet, weiß Michael Hornung, der bis vor 13 Jahren für die Landwirtschaft und damit auch für die Waldbewirtschaftung des Klosters zuständig war.

An ein „planvolles Arbeiten“ sei nach den Orkanen Vivian, Wiebke (1990) und Lothar (1999), die Bäume wie Streichhölzer umknickten und Schneisen der Verwüstung hinterließen, nicht zu denken gewesen. „Wir sind den Katastrophen nur noch hinterhergelaufen“, berichtete Hornung über die lang anhaltende Aufarbeitung nach den verheerenden Stürmen.

Dem Expertenrat gefolgt zu sein, hat die Priorin nie bereut

Amanda Baur hat sich auf die Expertise eines Forstfachmannes der Diözese verlassen. Der riet dem Dominikanerinnen-Konvent, sich auf die Zusammenarbeit mit der FBG einzulassen. Die Befolgung des Rates hat sie nie bereut hat. FBG-Geschäftsführer Kay Reiff ist bemüht, einen Waldumbau herbeizuführen und den Klosterwald zu verjüngen. Das gelingt – aber eben nicht von heute auf morgen. Im Jahr 1951 habe der Fichtenanteil 89 Prozent betragen, 2007 seien es noch 84 Prozent gewesen. Das Verhältnis von Nadel- zu Laubbäumen im Klosterwald liegt im Augenblick bei 80 zu 20 Prozent.

Und rote Zahlen müssen die Schwestern mit ihrem hölzernen Schatz auch nicht schreiben. Obwohl der Holzmarkt zusammengebrochen sei, bleibe noch genügend übrig. „Es ist für das Kloster kein Draufzahlgeschäft“, sagt Reiff.

