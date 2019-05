vor 44 Min.

Kögel, ein gut geführtes Unternehmen

Preis für BurtenbacherTrailer-Hersteller

Die Kögel Trailer GmbH hat den „Axia Best Managed Companies Award“ erhalten. Mit der Auszeichnung und dem Gütesiegel würdigen das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte, das Magazin Wirtschaftswoche sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie hervorragend geführte mittelständische Unternehmen. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, denn sie bestätigt, dass der Weg von Kögel der richtige ist. Und sie bestärkt uns darin, diesen Weg unbeirrbar weiter zu gehen“, sagt Thomas Eschey, Geschäftsführer der Kögel Trailer GmbH. „Wie sämtliche Preisträger, so zeichnet sich auch Kögel durch ein vorbildliches Management aus, das strategischen Weitblick mit Innovationskraft, einer nachhaltigen Führungskultur und guter Unternehmensführung auf einzigartige Weise verbindet. Damit tragen sie dazu bei, die wirtschaftliche Zukunft des Standorts Deutschland zu sichern, und sind gleichzeitig Leitbilder für andere Unternehmen“, betonte Lutz Meyer, Leiter des Mittelstandsprogramms von Deloitte. „Was wir mit dem Axia Best Managed Companies Award anstreben, ist der Aufbau eines Ökosystems und Netzwerks für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen – in Deutschland und auf der ganzen Welt. Wir gratulieren und freuen uns mit Kögel über die Aufnahme in diesen exklusiven Kreis erfolgreicher Firmen“, ergänzte Markus Seiz, Programmleiter von Axia-BMC. (zg)

Themen Folgen