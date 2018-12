03.12.2018

Können Bäume Träume haben?

Mit einem besinnlichen Musical, in dem es um eine Krippe, ein Fischerboot und um ein Kreuz geht, stimmten Schüler der Fachschule für Heilerziehungskräfte in Dürrlauingen auf die Adventszeit ein.

Zum Nikolausmarkt am Förderungswerk Dürrlauingen zeigten Fachschüler ein besinnliches Musical

„Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich Polizist werden“ – das sagten zwei kleine Besucher am Samstag im Festsaal der Nikolaus-von-Myra-Schule in Dürrlauingen über ihre Zukunftsträume. Wie sieht es denn mit Bäumen aus, haben die ebenfalls Träume? „Der Traum der drei Bäume“, so heißt das Musical, das Schüler der Fachschule für Heilerziehungskräfte in Dürrlauingen am Samstag aufführten. Zeitgleich fand der Nikolausmarkt statt und beim Tag der offenen Tür konnten sich die Besucher an den verschiedensten Lernorten, Ausbildungs- und Lehrgangswerkstätten einen Einblick über die Einrichtung verschaffen.

Das einstündige Singspiel, oder vielleicht vielmehr der kleine Traumflöter, der durch die Geschichte begleitet, erzählt von drei Bäumen und ihren Wünschen: Eine Schatzkiste zu werden, voll mit Diamanten und Gold, als ein gewaltiges Schiff Könige über die Meere zu fahren oder einfach weiter in den Himmel zu ragen und die Menschen an Gott, den Schöpfer aller Dinge, zu erinnern.

Die Träume der drei Bäume erfüllen sich tatsächlich – nur auf eine etwas andere Weise. Am Ende ist es eine Futterkrippe, in der ein ganz besonderer Schatz liegt, ein Fischerboot fährt den größten König aller Zeiten über das Meer und vor dem Kreuz sehen die Menschen hoch und denken an Gott.

Die Aufführungen der Fachschule gibt es seit 17 Jahren. 36 Schüler hatten das Stück einstudiert – eingeteilt in vier Gruppen und jede für sich selbst: Der Gruppe Bühnenbau, unter der Leitung von Marion Stritzinger, fertigte großformatige Bühnenbilder, die Bäume, das Fischerboot und vieles mehr. Dann gab es die Chorgruppe und die Band mit Jürgen Langer und Elmar Mader und nicht zuletzt die Akteure selbst mit Henry Kempf. Die ersten gemeinsamen Proben fanden erst vor wenigen Tagen statt. Dafür war der Applaus bei den drei Aufführungen, die auf sehr professionelle Weise von Chor und Band begleitet wurden, ein großer. Und eine Zugabe mit den Akteuren und Kindern aus dem Publikum auf der Bühne gab es ebenfalls.

„Die haben das super gemacht und kommen immer wieder mit neuen Ideen“, bestätigten zwei Besucherinnen aus Jettingen. Der Traum der drei Bäume ist ein besinnliches und nachdenkliches Musical zur Adventszeit. (wpet)

