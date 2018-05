vor 20 Min.

Körperverletzung, Einbrüche und Wildunfälle

Am Wochenende musste Polizei zu zahlreichen Einsätzen in der Region ausrücken.

Viel zu tun gab es am Wochenende für die Einsatzkräfte in der Region.

Zu einer heftigen Schlägerei in einer Disco in Ichenhausen wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei junge Männer, die angaben, dass sie in und vor der Disco von insgesamt fünf Männern angegangen und geschlagen worden seien. Die beiden Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die anderen fünf Männer haben nach der Auseinandersetzung die Disco verlassen, die Polizeibeamten fanden sie aber im Stadtgebiet Ichenhausen. Der Grund für die Auseinandersetzung und der genauere Ablauf muss jetzt noch ermittelt werden. Möglicherweise spielt laut Polizei aber die Alkoholisierung des einen oder anderen Beteiligten dabei eine Rolle.

Gegen drei Uhr morgens ging am Sonntag bei der Polizei die Meldung ein, dass Unbekannte in ein Tabakwarengeschäft in der Stadtstraße in Burgau eingebrochen waren. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei Täter mit ihren Fahrrädern vom Tatort flüchteten. Ein Täter hatte einen Fahrradanhänger dabei. Die beiden Unbekannten fuhren anschließend mit ihren Rädern die Treppen von der Stadtstraße zur Mühlstraße hinunter. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Täter hatten eine Glasscheibe eingetreten und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Geschäft wurden nach Angaben der Polizei Tabakwaren im Wert von circa 1000 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/9690-0 in Verbindung zu setzen.

Ein aufmerksamer Anwohner hat am Samstag gegen 13.10 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Mann über den Zaun des Wertstoffhofs in Burtenbach gestiegen war. Die Polizeibeamten erwischten auf dem Gelände einen 41-jährigen Mann, der gerade im Begriff war, mehrere Elektrogeräte aus einem Container zu stehlen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Elektrogeräte, die zum größten Teil defekt waren, hatte der Mann bereits in eine Einkaufstasche gepackt. Der Mann wurde nach erfolgter Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Wert der Elektrogeräte wurde von den Beamten auf circa 50 Euro geschätzt. Der 41-jährige muss sich nun wegen eines Vergehens des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Irgendwann zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist ein Unbekannter in einen Imbiss und Feinkostgeschäft in der Violastraße in Günzburg eingebrochen. Der Täter brach laut Polizei die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug auf und nahm die Kasse mit. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro, die Kasse hat einen Wert von etwa 1000 Euro, darin befanden sich aber etwa nur zwei Euro Kleingeld.

Bei Wildunfällen in Günzburg und Waldstetten sind zwei Rehe getötet worden. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Staatsstraße 2510 von Günzburg in Richtung Burgau unterwegs, als ihm 200 Meter nach der Abzweigung nach Offingen ein Reh vor das Fahrzeug lief. Das Auto erfasste das Tier frontal, es wurde dabei getötet. In der Nacht zum Sonntag lief ein Reh auf der Kreisstraße GZ 4 zwischen Oxenbronn und Waldstetten über die Straße und wurde dabei von einem Wagen erfasst. Das Tier starb bei dem Aufprall. (eff)