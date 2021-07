Angebliche "Vollzugsbehörde" meldet sich in Kötz

Frau aus Kötz fällt auf den Täuschungsversuch am Telefon nicht herein. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern.

Tagelang ging das so: Wenn es klingelte und sie den Hörer ihres Telefons abnahm, wurde der in Kötz (Landkreis Günzburg) lebenden Frau mittels einer Bandansage mitgeteilt, die Nachricht komme angeblich von einer „Vollzugsbehörde Stuttgart“. Sie möge bitte für eine „außergerichtliche Einigung“ die 1 oder für „weitere Infos“ die 2 an der Tastatur drücken.

Die Polizei in Günzburg machte die Anzeigende darauf aufmerksam, dass es sich bei derartigen Anrufen um eine Betrugsmasche handelt. Mittels der Lüge, der Anruf komme von einer öffentlichen Behörde, versuchten die Täter zu erreichen, dass die Geschädigten einen kostenpflichtigen Dienst anwählen.

Polizei rät: Anruf beenden, Anzeige erstatten

Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe unverzüglich zu beenden und sie anzuzeigen. (AZ)

