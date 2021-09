Auto fährt ohne zu blinken in Ebersbach los - Unfall mit Kradfahrer

Ein Unfall hat sich in Ebersbach ereignet, als ein 17-Jähriger an einem Auto auf der Wettenhausener Straße vorbeifahren wollte.

Am Freitagmorgen ist eine 37-jährige Autofahrerin auf der Wettenhausener Straße in Ebersbach gefahren, hinter ihr war ein 17-Jähriger mit seinem Kraftrad unterwegs. Die Frau hielt nach Angaben der Polizei dann rechts auf einem abgesenkten Bordstein an. Als der Kradfahrer nach kurzer Wartezeit links an dem Auto vorbeifahren wollte, fuhr die 37-Jährige wieder ohne zu blinken auf die Fahrbahn ein und bog nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. (AZ)