Friedhofsgebühren in Kötz steigen massiv

Plus Zum ersten Mal wurden die Gebühren kalkuliert. Es ist nur eine 40-prozentige Kostendeckung vorgesehen. Trotzdem wird es um einiges teurer in Kötz.

Der Kötzer Gemeinderat hat sowohl die Friedhofsgebührensatzung als auch die Friedhofssatzung geändert und einstimmig verabschiedet. Die Friedhofsgebühren wurden zum ersten Mal kalkuliert. Der Rat entschied sich für den Zeitraum von 2022 bis 2025 für eine 40-prozentige Kostendeckung. Die Preissteigerung ist trotzdem gewaltig.