Kötz

vor 32 Min.

Höhe des neuen Bauhofs in Kötz wird weiter entschärft

Auf diesem Areal wird der neue Bauhof in Kötz entstehen.

Plus Der neue Bauhof in Kleinkötz sorgt weiter für viel Gesprächsbedarf im Gemeinderat. Auch um den neuen Kindergarten und Hochwasser ging es in der jüngsten Sitzung.

Von Wolfgang Kahler

Die Dimensionen des neuen Bauhofs im Norden von Großkötz werden in Teilbereichen reduziert. Das ist im überarbeiteten Bebauungsplan für das umstrittene Millionenprojekt festgehalten worden. Weitere Schallschutzmaßnahmen wegen nächtlicher Betriebszeiten sind dagegen nicht vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

