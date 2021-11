Mehrere Unfälle bei Schnee im Landkreis Günzburg

Mehrere Autofahrer kämpften am Montag mit den Wetterbedingungen im Kreis Günzburg. Dabei kam es zu mehreren Unfällen mit Sachschaden.

Zunächst hat es in Kötz gekracht: Eine 40-Jährige musste am Montagnachmittag mit ihrem Auto in der Ichenhauser Straße in Kötz wegen des Verkehrs bremsen. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein 37-jähriger Autofahrer hinter ihr auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ihr Auto auf. Der Grund war laut Polizei, dass er für die Wetterverhältnisse zu schnell und noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen sei. Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Auto des Mannes auf die Gegenfahrbahn und dann auf den dort angrenzenden Gehsteig. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, teilte die Polizei mit.

Ein Unfall mit Sachschaden ereignete sich am Montag in Ichenhausen

Einen ähnlichen Unfall gab es am frühen Montagabend in Ichenhausen: Dort musste eine 52-Jährige in der Krumbacher Straße ebenfalls verkehrsbedingt bremsen. Ein 58-Jähriger, der hinter ihr fuhr, bremste daraufhin ebenfalls. Auf der schneeglatten Fahrbahn habe er jedoch laut Polizei wegen seiner unangepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in das vordere Fahrzeug gerutscht. Der Sachschaden beträgt mehr als 4000 Euro. (AZ)