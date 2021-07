Höchste Auszeichnung für zwei Bäckereien im Landkreis Günzburg

Drei schwäbische Bäckereien haben den Staatsehrenpreis des bayerischen Bäckerhandwerks bekommen. Zwei dieser Top-Betriebe gehören zur Bäckerinnung Günzburg.

Zum vierten Mal in Folge hat die Leinheimer Bäckerei Hurler den Staatsehrenpreis 2020 bekommen, für die Großkötzer Bäckerei Weindl ist diese höchste Auszeichnung für Brot eine Premiere. Staatsministerin Michaela Kaniber überreichte beim Festakt in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz die Auszeichnung an Günther und Marion Weindl sowie an Jörg Hurler.

Die jährliche Brotprüfung des Deutschen Brotinstitutes ist ein Angebot an die Handwerksbäcker. Sachverständige prüfen die Produkte auf Form und Optik, Oberflächen und Kruste, Krumenbild, Struktur und Elastizität, den Duft eines Brotes und sein geschmackliches Aroma. (AZ)

