Pferd bricht in Kötz aus der Koppel aus und rennt gegen einen Transporter

Die Freiheit hatte ein schnelles Ende: In Kötz schaffte es ein Pferd, aus der Koppel auszubrechen. Doch dann stand der Flucht auf der Straße ein Auto im Weg.

Einen besonderen "Verkehrsteilnehmer" gab es laut Polizei am Freitagmorgen auf der Kreisstraße GZ4 in Kötz. In den frühen Morgenstunden gelang es einem Pferd, aus seiner Koppel in Großkötz auszubrechen. Das freiheitsliebende Tier überquerte gerade die Kreisstraße GZ 4, als ein Mercedes Sprinter ankam. Der Ausbrecher prallte mit dem Kleintransporter zusammen. Die Schäden hielten sich glücklicherweise in Grenzen: Das Tier erlitt eine kleine Kopfplatzwunde und am Kleintransporter wurde lediglich der linke Außenspiegel beschädigt. (AZ)