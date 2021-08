Wegen falscher Lagerung verunreinigt Altöl in Kötz das Kanalnetz

In Kötz hat ein Zeuge ein Öl-Wasser-Rinnsal bemerkt. Nun sind umfangreiche Ermittlungen notwendig.

Bereits am vergangenen Freitag bemerkte ein Zeuge in der Schlossstraße in Kötz ein Öl-Wasser-Rinnsal, das von einem unbebauten Grundstück auf die Straße und anschließend in einen Kanalschacht lief. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg stellte vor Ort fest, dass auf dem Grundstück auf unbefestigtem Untergrund eine Vielzahl von Behältern gelagert waren, die unter anderem Motoren, Maschinenteile, Autobatterien und sonstigen Metallschrott enthielten.

Feuerwehr bindet das Öl-Wasser-Rinnsal

Auf dem Grundstück wurden mehrere Bodenverunreinigungen festgestellt, die mutmaßlich im Zusammenhang mit den vorgefundenen Behältern stehen. Diese waren offensichtlich ungenügend gelagert und deren Inhalt war nicht ausreichend gegen Witterungseinflüsse geschützt. Die Freiwillige Feuerwehr Kötz wurde hinzugezogen, um unter anderem einen weiteren Zulauf des festgestellten Öl-Wasser-Rinnsals in den Kanal zu verhindern. Zudem wurden die Gemeinde Kötz, das Landratsamt Günzburg sowie das zuständige Wasserwirtschaftsamt verständigt, um über weitere notwendige Maßnahmen zum Schutz des Wassers zu entscheiden. Da der Verdacht einer Umweltstraftat besteht, wurde die zuständige Staatsanwaltschaft verständigt. Zur Klärung des Sachverhaltes, insbesondere zur genauen Bestimmung der eingetretenen Beeinträchtigung des Erdreichs, sind weitere umfangreiche Ermittlungen notwendig. (AZ)