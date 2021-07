Kötz

12:00 Uhr

Wird der geplante Kötzer Bauhof zum Millionen-Grab?

Viel Platz gibt es im ehemaligen Betriebshof der Lechwerke an der Günz bei Großkötz, wo seit einigen Jahren der gemeindliche Bauhof untergebracht ist.

Plus Was braucht es für den Neubau des Kötzer Bauhofs wirklich? In der Finanzplanung waren 600.000 Euro drin, jetzt ist die Rede von annähernd zwei Millionen Euro.

Von Irmgard Lorenz

Ein etwa 36 Meter langes Gebäude für den gemeindlichen Bauhof mit Büro, Sozialräumen, Werkstatt, Schweißplatz, Waschhalle auch für die Fahrzeuge der Feuerwehr, Öllager und Arbeitsgrube mit einer Lagergalerie über den Sozialräumen; daneben zwei Salzsilos und eine offene Schlepphalle, außerdem Schüttgutboxen und Platz für Container: Martina Weiser vom Büro Schuster Architekten Augsburg hat diese Woche dem Kötzer Gemeinderat die Planung für den künftigen Bauhof vorgestellt. Erarbeitet wurde das Konzept mit einem Arbeitskreis, der laut Weiser auch über den Ausbau des Sportplatzwegs diskutiert hat. Doch all das kostet Geld. Und die Frage wird laut: Wie teuer soll das Vorhaben denn werden?

