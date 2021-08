Zwei Autos kollidieren beim Überholen eines Traktors in Kötz

In Kötz wollten zwei Autofahrer gleichzeitig ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Das Ergebnis war schmerzhaft und teuer.

Ein Traktor war am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der Ortsdurchfahrt in Großkötz unterwegs. Hinter der landwirtschaftlichen Zugmaschine befand sich ein Auto der Marke Mercedes. Ihm folgte ein Audi RS 3. Dessen Fahrerin setzte am Ende der Schlange zum Überholvorgang an. Als sich ihr Audi auf gleicher Höhe mit dem Mercedes befand, scherte dessen Fahrer ebenso nach links aus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall in Kötz: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Die junge Frau verlor dabei die Kontrolle über ihren Sportwagen und stieß mit der Front rechts gegen den Reifen des Traktors. Anschließend drehte sich der Audi um 180 Grad um und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einem Grünstreifen zum Stehen. Alle drei Insassen des Audis wurden leicht verletzt und kamen zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden im mittleren fünfstelligen Bereich. (AZ)