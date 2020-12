17:00 Uhr

Kötz hat einen Platz für den neuen Bauhof gefunden

Plus Der Gemeinderat Kötz hat in seiner Sitzung über den neuen Bauhof gesprochen. Auch die Pläne für die Außenanlage des Kindergartens in Kleinkötz waren Thema.

Von Sandra Kraus

Jetzt steht es fest, wo der Bauhof der Gemeinde Kötz gebaut wird: Auf der nördlichen Seite des Sportplatzwegs in Großkötz konnte die Gemeinde ein rund 5800 Quadratmeter großes Grundstück kaufen, das bisher noch landwirtschaftlich genutzt wird. Bürgermeisterin Sabine Ertle sagte in der Gemeinderatssitzung: „Anfangs sollte der Bauhof in der Nähe der alten Schule in Kleinkötz gebaut werden, doch der Standort war nicht ideal und wir haben den Anliegern und Bürgern versprochen, uns nach Grundstücksalternativen umzusehen. Zwischen Großkötz und Bubesheim, im Anschluss an das Gewerbegebiet, wurde eine Fläche gefunden.“ Es gibt konkrete Vorgaben, an die sich die Gemeinde halten muss.

Der neue Bauhof Kötz soll von drei Seiten begrünt werden

Das Stadtplanungsbüro Zint und Häußler aus Neu-Ulm stellte dem Gemeinderat einen Bebauungsplan „Bauhof Kötz“ und die Änderung des Flächennutzungsplans vor. Ziel ist es, einen möglichst großen Spielraum für den kommunalen Bauhof und das dazugehörige Verwaltungsgebäude zu schaffen. Die Gebäude dürfen maximal achteinhalb Meter hoch sein, Teilbereiche, zum Beispiel für ein Streugutsilo, dürfen bis zu einer Höhe von zwölf Metern bebaut werden. Eine konkrete Gebäudeplanung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Da der Bauhof am Ortrand gebaut werden soll, wird das Areal im Westen, Norden und Osten von Büschen und Bäumen begrünt werden. Im Süden grenzt es an den Sportplatzweg an.

Ein erforderliches Artenschutzgutachten läuft noch. Das Schallgutachten ist fertig. Demnach sind keine weiteren Schallschutzmaßnahmen wegen der Nähe zu den Betriebsleiterwohnungen nötig. Der breite Grünstreifen, der die GZ4 auf ihrer östlichen Seite begleitet, wird auch entlang des Bauhofgeländes fortgeführt. Der Gemeinderat fasste den Aufstellungsbeschluss einstimmig. Nächster Schritt ist jetzt die gesetzlich nötige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Außenanlage des Kindergartens Kleinkötz wird teurer als geplant

Dem Gemeinderat lagen die Pläne für die Außenanlage des Kindergartens Kleinkötz vor. Die Kosten schätzte das Architekturbüro auf rund 190.000 Euro. Das sind 60.000 mehr als ursprünglich geplant, dafür wird aber auch die Fläche zwischen dem neu gebauten Kindergarten und dem bestehenden Pfarrzentrum neu gestaltet. Eine Fläche, für deren Neugestaltung es keine Zuschüsse gebe, gab Ertle zu bedenken.

Da auch die Kirchenverwaltung, der dieses Zwischenstück gehört, sich nicht an den Kosten beteiligen kann, müsste die Gemeinde Kötz die 60.000 Euro selbst bezahlen. Von der Verwaltung vorgeschlagen wurde deshalb, die Fläche hin zum Pfarrzentrum von der Planung auszunehmen und mit Rasen anzusäen. Im Übrigen hoffte man durch günstigen Einkauf von Spielgeräten und der einen oder anderen Streichung, die 60.000 Euro einzusparen und im Kostenrahmen der geplanten 130.000 Euro zu bleiben.

Gehsteighöhe im Neubaugebiet in Großkötz wird besprochen

In der rege geführten Diskussion ging es darum, ob es sinnvoll sei, gerade im Eingangsbereich zu sparen, den doch jeder sehe – oder ob wirklich Spielgeräte wegfallen sollen, die später nur unter großem Aufwand in den Garten des Kindergartens gebracht werden können. Letztlich wurde die Entscheidung vertagt. Der Gemeinderat wünscht sich eine Planung der Außenanlage, die einschließlich des neu hinzugekommenen Teils im Kostenrahmen bleibt.

Am Emmenthaler Weg in Großkötz soll ein Neubaugebiet entstehen. Deshalb hatte der Gemeinderat in seiner Oktobersitzung beschlossen, an der nördlichen Seite des Emmenthaler Wegs einen Gehweg mit einem ganz normalen, zehn Zentimeter hohen Bordstein zu bauen. Dritter Bürgermeister Valentin Christel stellte den Antrag, darüber nochmals zu beraten, da der Gehweg landwirtschaftlichen Fahrzeugen Schwierigkeiten bereiten würde.

Freiwillige Feuerwehr will zweiten stellvertretenden Kommandanten

Der Schutz der Fußgänger und die Notwendigkeit, dass Landwirte ihre Felder erreichen, wurden abgewogen. Letztlich erreichte Bürgermeisterin Ertle einen Kompromiss. Der Gehweg bekommt einen acht Zentimeter hohen Bordstein. Zusätzlich wird im Bauausschuss über ein einseitiges Halteverbot auf dem Emmenthaler Weg beraten, sodass sich die Durchfahrtsituation entspannt. Antragsteller Valentin Christel zeigte sich damit nicht zufrieden, sein Wunsch wäre ein flacher Zweizeiler aus Granit als Abgrenzung von Fahrbahn und Gehweg gewesen.

Die freiwillige Feuerwehr möchte die erst seit Kurzem mögliche Stelle eines zweiten stellvertretenden Kommandanten schaffen. Aufgaben und Verantwortung könnten so auf mehrere Schultern verteilt werden. Mit einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat der Schaffung eines dritten Kommandanten-Postens zu. Damit können bei der Großkötzer Wehr für die Wahlperiode 2021 bis 2027 drei Kommandanten gewählt werden.

Widmung und Namen hat der fast 800 Meter lange Feldweg parallel zur B16 zwischen Kleinkötz und Hochwang bekommen. Künftig geht es auf dem Straßäcker Weg hinaus zum landwirtschaftlichen Betrieb Eier Geiger. Neu ist der Feldweg nicht, er entstand beim Ausbau der Bundesstraße.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen