07:00 Uhr

Kötzer Gemeinderat beschließt neues Entwässerungssystem

Die Kanalisation in Großkötz ist nach Einschätzung eines Bauingenieurs „ziemlich ausgereizt“. Deshalb muss fürs Baugebiet eine andere Lösung her.

Plus Wie die Entwässerung im neuen Wohngebiet im Großkötzer Westen funktionieren soll und was die Kötzer Gemeinderäte noch beschlossen haben.

Von Irmgard Lorenz

Wohin läuft bei Regen das Niederschlagswasser? Bei immer häufigeren Starkregenereignissen rückt diese Frage verstärkt in den Fokus. Um Kläranlagen zu entlasten, wird in Neubaugebieten oft gefordert, dass das auf den jeweiligen Grundstücken anfallende Oberflächenwasser auch auf den jeweiligen Grundstücken versickert und nicht ins öffentliche Netz geleitet werden darf. Im künftigen Wohngebiet UlmerStraße/Emmenthaler Weg in Großkötz ist diese Art der Entwässerung praktisch unverzichtbar - darum wurde den Gemeinderäten ein spezielles System vorgestellt.

Ein Trennsystem für Oberflächenwasser und Schmutzwasser ist angedacht

Ein kurzer Satz von Bauingenieur Christian Holzinger vom Ingenieur-Büro Degen, der die Erschließungsplanung im Gemeinderat vorgestellt hat, sagt schon fast alles: „Die Kanalisation ist ziemlich ausgereizt. Jetzt schon.“ Damit ist klar, dass das Niederschlagswasser von den 22 jeweils 600 bis 900 Quadratmeter großen Bauplätzen nicht auch noch in das Kanalsystem eingeleitet werden darf. Für das neue Baugebiet ist ein Trennsystem vorgesehen, das bedeutet, dass Oberflächenwasser und Schmutzwasser in getrennten Kanälen abfließen.

Die Baugrundstücke dürfen nicht an den Regenwasserkanal angeschlossen werden. Sie müssen jeweils einen Versickerschacht mit einer sechs Kubikmeter großen Zisterne als Absetzschacht bekommen, das darin gesammelte Wasser darf auch für die Klospülung oder die Gartenbewässerung genutzt werden. Diese Versickerschächte baut die Gemeinde – „eine saubere Lösung“, sagte Planer Holzinger dazu mit Blick auf die Funktionstüchtigkeit dieser Art der Entwässerung.

Straßenentwässerung passiert in Kötz über Sinkkästen

Notwendig wird all dies, weil in diesem Bereich im Westen von Großkötz sickerfähige Kiese erst in einer Tiefe von dreieinhalb bis viereinhalb Metern vorhanden sind. Das haben Untersuchungen an sechs Stellen gezeigt. „Der Baugrund ist nicht so prickelnd“, sagte Bau-Ingenieur Holzinger dazu, denn tragfähigen Grund habe man erst ab circa 4,3 Metern Tiefe. Grundwasser wurde allerdings im künftigen Baugebiet bei den Bodenuntersuchungen auch nicht gefunden.

Die Straßenentwässerung geschieht über Sinkkästen mit Einleitung in Versickerschächte, denen als Schmutzfang ebenfalls ein Absetzschacht vorgeschaltet wird. Der Regenwasserkanal mit vier Absetzschächten und sechs etwa vier Meter tiefen Versickerschächten wird zwischen 1,1 bis anderthalb Meter tief im Boden liegen, bei der Wasserversorgung beträgt die Regelüberdeckung anderthalb Meter. Für den Fall, dass das Baugebiet einmal erweitert werden soll, ist ein Ringschluss bei der Wasserversorgung möglich, sagte Holzinger den Gemeinderatsmitgliedern.

Einseitiger Gehweg soll 1,5 Meter breit werden

Die Versorgungsstränge für Wasser, Gas, Regenwasser und Schmutzwasser liegen in der zwischen vier und fünfeinhalb Meter breiten Erschließungsstraße, die insgesamt etwa 260 Meter lang sein wird. Der einseitige Gehweg soll anderthalb Meter breit sein und die Stränge für Straßenbeleuchtung, Energieversorgung und Telekommunikation aufnehmen.

Im Neubaugebiet ist ein überfahrbarer Rand zwischen Gehweg und Fahrbahn geplant. Entlang des Emmenthaler Wegs haben sich die Ratsmitglieder nach kurzer Beratung aber doch für einen Hochbord-Randstein entschieden, der den Fußgängern mehr Sicherheit bieten soll. Inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer rechnet Planer Holzinger mit Erschließungskosten von 953.400 Euro für das Wohnbaugebiet mit den 22 Parzellen. Nahezu ein Drittel davon, 309.000 Euro, fällt für die Regenwasserkanalisation an, knapp 230.000 Euro soll der Schmutzwasserkanal kosten. Für den Straßenbau hat Holzinger mit 287.000 Euro gerechnet, für die Wasserversorgung mit 128.000 Euro. Mit der Zustimmung zur Erschließungsplanung war es in der Gemeinderatssitzung aber noch nicht getan.

Erschließungsarbeiten in Kötz sollen schnell ausgeschrieben werden

Zwar hatte man schon im Juli ausführlich über den Bebauungsplan diskutiert, eine zweite Auslegung war aber wegen der Niederschlagswasserbeseitigung notwendig geworden. Nachdem jetzt in einer zweiten Runde Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange und von Bürgerseite beraten worden sind, hat der Gemeinderat den Bebauungsplan einstimmig als Satzung beschlossen. Nun sollen die Erschließungsarbeiten schnell ausgeschrieben werden, Christian Holzinger hofft, dass diese Arbeiten noch vor Weihnachten vergeben werden können, sodass es mit dem von Bürgermeisterin Sabine Ertle für Frühjahr 2021 angepeilten Baubeginn für die Erschließung klappt.

