vor 55 Min.

Kofi Owusu muss ausreisen, um legal hierbleiben zu dürfen

Der 21-jährige Flüchtling aus Ghana will ein Visum beantragen. Altenpfleger in Günzburg zu werden ist sein Traum.

Von Bernhard Weizenegger

Zwei Koffer und ein Rucksack stehen in dem kleinen Zimmer mit Blick auf die Bahngleise am Günzburger Bahnhof. Kofi Owusu fliegt heute in sein Heimatland Ghana, um dort ein Visum für Deutschland zu beantragen. Er blättert in den zahlreichen Dokumenten, die akribisch geordnet einen schmalen blauen Ringordner füllen. „Das ist seine Lebensversicherung“, sagt Rita Jubt vom Helferkreis der evangelischen Kirchengemeinde in Günzburg. Die Freiwilligen um Pfarrer Friedrich Martin haben sich monatelang stark dafür eingesetzt, dass Kofi in Günzburg bleiben darf (lesen Sie hier unseren Bericht darüber: Die Senioren lieben Kofi - trotzdem soll er abgeschoben werden ).

Der erste Flug des Lebens

„Jetzt habe ich keine Angst mehr“, beschreibt er sein wichtigstes Gefühl wenige Stunden vor seiner Abreise. Ein bisschen Traurigkeit sei da noch und dann ist ihm etwas flau im Magen: „Ich fliege das erste Mal in meinem Leben“, sprudelt sogleich die kindliche Neugier auf das kommende, aufregende Ereignis hervor. Von Frankfurt aus führt die Reise via Casablanca (Marokko) in die ghanaische Hauptstadt Accra. Dort hat er in der deutschen Botschaft bereits einen festen Termin. In der 2,3-Millionen-Metropole hilft ihm ein Freund aus Jugendtagen, sich zu orientieren und die Botschaft zu finden. Denn der fixe Termin ist für ihn der Beginn einer neuen Lebenswahrnehmung: vom Asylbewerber zum legal einreisenden Menschen.

Reisepass wird erst im Flughafen ausgehändigt

„Mit einem gültigen Visum besitzt Kofi ein viel stärkeres Bleiberecht“, erklärt Rita Jubt. Das Visum ermöglicht ihm, die Ausbildung als Altenpflegehelfer zu absolvieren. So kann er sich ganz auf den Beruf konzentrieren – ohne Angst, jederzeit abgeschoben zu werden. Als Pfleger wird Kofi hier in Günzburg gebraucht, die Menschen mögen ihn und die Arbeit ist für ihn Erfüllung. Die Ausländerbehörde am Landratsamt hat zu dieser Entwicklung entscheidend positiv beigetragen. „Dank der guten Zusammenarbeit hat Kofi alle Unterlagen vorbereiten können, die für die Erteilung eines Visums nötig sind“, beschreibt Rita Jubt die Vorarbeit.

Kofi Owusu fliegt in seine Heimat Ghana, um ein Visum für Deutschland zu beantragen. Dann kann er ganz legal die Ausbildung zum Altenpflegehelfer absolvieren - und hoffentlich hier bleiben. Bild: Bernhard Weizenegger

Ausbildungsvertrag der Arbeitsstelle, Bestätigung des Schulplatzes, Mietvertrag für eine künftige Wohnung, Bestätigung des abgesicherten Lebensunterhalts und vor allem die Vorabzustimmung der Ausländerbehörde. Zudem alle persönlichen Unterlagen von der Geburtsurkunde bis zum Reisepass. Den bekommt Kofi von der Polizei erst im Frankfurter Flughafen. Dorthin begleitet ihn Helferin Elvira Förg, damit nichts schief geht. Dann kann er in den Flieger einsteigen und hoffen, dass er innerhalb von fünf Wochen ein gültiges Visum bekommt und nach Deutschland einreisen darf.

Die Kosten für die Reise werden vorfinanziert – Kofi muss nach seiner Rückkehr etwa 2000 Euro zurückzahlen.

Kontakt Pfarrer Friedrich Martin bittet um Spenden für den jungen Mann. Informationen gibt es im evangelischen Pfarramt unter Telefon 08221/6479.

