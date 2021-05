AMC soll Fläche am Burgauer Bahnhof nutzen dürfen: Schluss mit dem Flächenfraß!

Plus Es geht hier gar nicht so sehr um das konkrete Projekt, sondern um das Grundsätzliche: Der Verbrauch von Land muss überdacht werden. Ausgleichsflächen gibt es schließlich nicht en masse.

Der Burgauer Stadtbaumeister hat schon Recht: Eine Fahrsicherheitsstrecke ist eine sinnvolle Sache. Die Stadträtin der Grünen aber auch: Es gibt in der Nachbarschaft schon mehrere solcher Anlagen, braucht es somit eine weitere in Burgau? So zwiegespalten man daher hier sein kann, so sollte es bei einem Aspekt keine zwei Meinungen geben: der Natur.

