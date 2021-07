Chance auf eine Gartenschau in Günzburg: Jetzt beginnt die Arbeit erst

Plus Die Stadt Günzburg hat das Zeug dazu, eine Landesgartenschau zu organisieren. Das ist ein gutes Zwischenzeugnis des zuständigen Fachbeirats und sollte großer Ansporn sein.

Die erste Hürde zur Landesgartenschau hat Günzburg genommen. Die Stadt ist eine von 16 Kommunen in Bayern, die eine Chance haben, diese Leistungsschau in rund zehn Jahren auszurichten. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Denn damit haben die Mitglieder des zuständigen Fachbeirats der Landesgartenschaugesellschaft signalisiert, dass ihnen die Konzeptidee zusagt und vor allem, dass sie es der Großen Kreisstadt zutrauen, blumige Visionen in blühende Wirklichkeit zu verwandeln.

