Die neue Bahntrasse Augsburg-Ulm wird immer für Ärger sorgen

Plus Die Bahn hat vor Kurzem neue Varianten für die Verbindung Ulm-Augsburg vorgestellt - auch diese sind teilweise in der Kritik. Doch es gibt keine perfekte Lösung.

Für die einen kann es gar nicht schnell genug gehen, für die anderen soll sich am besten gar nichts ändern. Die neue Schnellbahntrasse zwischen Augsburg und Ulm ist ein Milliardenprojekt, eines der größten Bauvorhaben, die den Landkreis Günzburg betrifft. Die Fahrzeit zwischen den beiden Großstädten soll dann von etwa 40 Minuten auf maximal 26 Minuten verkürzt werden. Vor allem die täglichen Pendlerinnen und Pendler warten auf den Baubeginn – lieber heute als morgen soll es losgehen. Doch bis es soweit ist, werden noch viele Jahre vergehen.