Feuerwehr, ASM, Bundestag: Wahlen sind unvorhersehbar

Plus Bei Wahlen können Überraschungen geschehen, das zeigen die Beispiele im Kreis Günzburg: ASM-Präsident erhält Denkzettel, Günzburgs Stadtbrandinspektor abgewählt.

Am Sonntag werden Millionen von Menschen vor den Fernsehgeräten sitzen und gebannt darauf warten, bis die ersten Prognosen, Hochrechnungen und schließlich das Ergebnis der Bundestagswahl feststeht. Wer die neue Regierung bildet ist unklar, sicher ist nur, dass Angela Merkel nach 16 Jahren aufhört – und zwar freiwillig. Zwei Jahre länger im Amt ist Günzburgs Stadtbrandinspektor und Kommandant Christian Eisele. Auch er hört bald auf – allerdings unfreiwillig.