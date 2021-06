Fußball-EM: Brauchen die Deutschen jetzt das Wunder von Wembley?

Plus Einfach nur weiterkommen und abhaken? Der Grantler aus Günzburg wirft noch mal einen ungeschönten Blick zurück aufs Vorrunden-Spiel der Deutschen gegen Ungarn.

Zu den ewigen Weisheiten aus der Phrasenkiste zählt jener Satz, nach dem Fußball ein Ergebnissport ist. Weiterkommen, abhaken. Der Grantler kennt im Landkreis Günzburg viele Fans, die das so sehen – und die Methode ist auf jeden Fall nervenschonend nach Ereignissen wie diesem mühsamen 2:2 gegen Ungarn.