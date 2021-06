Fußball-EM: Die Menschlichkeit ist endlich wieder da!

Plus Deutsche Niederlage, Rückkehr der Fans, dänisches Drama. Der Grantler aus dem Landkreis Günzburg resümiert die erste Runde der Fußball-EM 2021.

Der Grantler ist gerügt worden. Weil er selbst bei strahlendem Sonnenschein schon in aller Herrgottsfrüh immer so grantig ist. Dabei ist das Bestandteil seiner Natur. Umso mehr gilt das, wenn er noch am ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Fußball-EM zu knabbern hat. Wobei er sich während des Spiels sogar noch ein bisschen mitgefreut hat, weil sich Jogis letztes Aufgebot immerhin ehrenhaft präsentieren wollte. Das war ja nicht immer so in den vergangenen Monaten und Jahren. Aber mal ehrlich: Kann es das sein aus Sicht eines viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters? Loben wir uns jetzt schon dafür, dass wir gegen Frankreich nicht untergehen?

