Günzburg hilft Vereinen: Kleine Geste mit großer Wirkung

Plus Mehr als 60 Millionen Euro umfasst der Haushalt in Günzburg, 21.000 Euro davon entfallen auf einen Corona-Zuschuss für Vereine. Es ist die Geste, die zählt.

Es ist wie so oft im Leben: Es kommt auf die vermeintlich kleinen Dinge an. Dem Mitmenschen die Tür aufhalten, dem Gegenüber ein Lächeln schenken oder eine nette Begrüßung. Solch kleine Gesten können einem den Tag versüßen und viel Freude bereiten. Eine solche Kleinigkeit leistet nun die Stadt Günzburg. Sie greift örtlichen Vereinen finanziell unter die Arme, 21.000 Euro werden dabei verteilt. Dieses Geld soll helfen, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern.