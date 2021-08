Megaprojekt in Günzburg: Logistikbranche hat schlechten Ruf

Plus Lärm, Dreck und viel Verkehr – damit verbinden viele Menschen Logistikunternehmen. Trotz aller Kritik: In Günzburg ist ein Logistik-Millionenprojekt geplant.

Einen halben Kilometer lang, 100 Meter breit, bis zu 15 Meter hoch – das sind die Eckdaten für die geplante Logistikimmobilie im Gewerbegebiet Deffingen Süd zwischen der A8 und dem Legoland. Auf dem elf Hektar großen Grundstück möchte der Investor Habacker Holding aus Düsseldorf 60 Millionen Euro investieren. Der Günzburger Stadtrat hat dem Projekt bei nur zwei Gegenstimmen zugestimmt. Doch Freude über das Vorhaben auf dem Kimmerle-Areal kommt nicht überall auf, denn die Logistikbranche hat einen schlechten Ruf.