Sauter kämpft für Günzburger Landesgartenschau: Braucht's das?

Plus In den Ohren des Kommentators klingen manche Stellen in den Schreiben des Landtagsabgeordneten wie eine Textpassage aus einem absurden Theaterstück.

Dass Alfred Sauter nach seiner unglaublichen Verfehlung wieder Boden unter die Füße bekommen will, ist verständlich. Moralisch ist er verurteilt, ob es strafrechtlich reicht, wird sich weisen. Eine Möglichkeit, gesellschaftlich nicht länger im Abseits zu stehen, ist, sich – wie in der Vergangenheit – für die Region einzusetzen und dies dann öffentlich zu dokumentieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

