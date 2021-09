Wahlkreis Neu-Ulm: Der Einsatz vor der Bundestagswahl 2021 ist immens

Plus Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen wurde der Wahlkampf anstrengender. Die Bewerberinnen und Bewerber lösen das mit großem Einsatz.

In diesen Tagen kann der Masten einer Straßenlaterne gar nicht lang genug sein. Nicht nur deshalb, weil von einer höheren Warte aus die Umgebung großflächiger ausgeleuchtet wird. Die Masten sind derzeit vielerorts im Landkreis Günzburg für die politischen Parteien Objekte der Begierde. Sie dienen als Werbefläche für die Bundestagswahl. Und bei ausreichend Mastenlänge kommt es durchaus vor, dass gleich fünf Plakate mit den Konterfeis der Kandidatinnen und Kandidaten übereinanderhängen.