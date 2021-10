Wir alle müssen für die Demokratie mutig den Diskurs suchen

Plus Wir können in Deutschland wählen und frei unsere Meinung äußern. Das war nicht immer so. Joachim Gauck will uns aufrütteln, aktiv für die Werte der Demokratie zu streiten.

Das Vertrauen der Bürger in die Politik ist im Landkreis Günzburg in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt worden. Für viele war es schwer zu ertragen, was von "ihren" Politikern an die Öffentlichkeit kam. Noch schwerer zu erdulden war die Häme, der Hass und die Beleidigungen, die unsere Volksvertreter in den sozialen Medien ernteten. In der direkten Konfrontation wäre dies kaum vorstellbar - aus der Distanz liegt die Hemmschwelle für verbale Entgleisungen deutlich niedriger.

