Wo soll der Verkehr in Günzburg fließen?

Plus Günzburg wird bereits als "Hauptstadt der Baustellen" bezeichnet, der Verkehr rollt nur zäh. Ein verlegter A8-Anschluss bei Leipheim würde dies verstärken.

Die Wunschvorstellung für viele Pendlerinnen und Pendler ist klar: Morgens rein ins Auto, entspannt zur Arbeit fahren, dort seinen Dienst erledigen, um danach wieder mit dem Auto nach Hause zu fahren, sich auf den Weg dorthin zu erholen, und dann den Feierabend mit Familie oder Freunden genießen. Die Realität ist aber für viele eine andere - vor allem, wenn man durch Günzburg muss.