Kommt es im Februar zum Hochzeitsboom?

Plus Fünf Daten scheinen sich aus unterschiedlichen Gründen für Trauungen besonders zu eignen. Wir haben uns in Standesämtern umgehört und Interessantes erfahren.

Heiraten liegt voll im Trend – zumindest wenn man die reinen Zahlen betrachtet. 2018 gaben sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fast 450000 Paare das Ja-Wort und damit so viele wie seit 1992 nicht mehr (453428 Trauungen). Vom Tiefstwert aus dem Jahr 2007 – damals heirateten knapp 370000 Paare – ist man inzwischen ein gutes Stück entfernt. Auch 2020 könnte es einen Ansturm auf die Standesämter im Landkreis geben. Denn wer an diesem besonderen Tag zudem Wert auf ein besonderes Datum legt, für den könnte 2020 äußerst gelegen kommen.

Dieses Jahr gibt es gleich fünf solcher prägnanten potenziellen Hochzeitsdaten: Zum Ersten wäre da der 2.2.2020 zu nennen. Was es noch besser macht: Der Tag fällt auf einen Sonntag. Oder vielleicht doch lieber auf den 20.2.2020 ausweichen? Liest sich ebenfalls gut, fällt allerdings auf einen Donnerstag. Der 22. Februar schaut optisch ebenfalls nicht schlecht aus. Und auch der Valentinstag, 14. Februar, biete sich an.

Warum der Schalttag, 29. Februar, für eine Hochzeit perfekt sein könnte

Und wie sieht es mit Variante Nummer fünf aus? Der 29. Februar 2020, ein Schalttag. Liest sich zwar nicht besonders schön, ist aber ein Samstag und könnte für so manchen Mann perfekt sein. Der Hochzeitstag wird nur alle vier Jahre vergessen – sagt die Frauenwelt. Das Hochzeitsgeschenk muss nur alle vier Jahre gekauft werden – sagt der Schwabe.

Doch wie beliebt sind solcherlei Zahlenkombinationen und Gedankenspiele bei Paaren tatsächlich? Wir haben uns in den Ständesamtern der Region umgehört, ob der Februar 2020 tatsächlich das Potenzial zum Hochzeitsmonat des Jahres hat.

Früher waren leicht zu merkende Daten beliebter

In Günzburg sind zwar im Februar einige Trauungen angemeldet, allerdings nicht auffällig viele. Null sind es am 2. Februar, zwei am 22. Februar und immerhin drei am 20. Februar. „Da dies viele für einen Donnerstag sind, kann das besondere Datum eine Rolle spielen“, sagt Julia Ehrlich, die Pressesprecherin der Stadt Günzburg. Die Mitarbeiter des Standesamts erklären, dass die vermeintlich leicht zu merkenden Daten sich früher größerer Beliebtheit gefreut haben, als sie dies heute noch tun.

Für den Schalttag am 29. Februar sind keine Trauungen angemeldet „Es scheint, als ob die Günzburger Hochzeitspaare jedes Jahr Hochzeitstag feiern möchten und nicht nur alle vier Jahre“, sagt Ehrlich. Ob Paare heute eher individuelle Daten – beispielsweise den Kennenlern-Tag – bevorzugen, sind allerdings nur Spekulationen. Fest steht allerdings, das am Valentinstag drei Eheschließungen als Candle-Light-Trauung im Rokoko-Saal stattfinden.

In Ichenhausen gab es zwischen 2016 und 2018 einen Hochzeits-Hype

Mit den Worten „Business as usual“ beschreibt Helmut Klingler den Februar 2020 in Ichenhausen. Lediglich drei Hochzeiten seien derzeit für nächsten Monat geplant, keine einzige davon an einem besonders leicht zu merkenden Datum. Überhaupt werde das Thema mit den vermeintlich besonderen Hochzeitstagen seiner Meinung nach zu hoch gehängt. Er könne aus seiner 35-jährigen Erfahrung als Standesbeamter mit mehr als 1000 Trauungen keine Vorliebe von Paaren für solche Zahlenspiele erkennen. Am beliebtesten seien in Ichenhausen die Monate Juni, September und Dezember. Jährlich finden etwa 50 Hochzeiten in Ichenhausen statt, doch in den Jahren 2016 bis 2018 gab es laut Klingler einen „richtigen Hype“. Die jeweils mehr als 60 Trauungen gehörten zu den sechs hochzeitsreichsten Jahren in der 140-jährigen Geschichte des Ichenhausener Standesamts.

Die Jahreszeit ist für die Hochzeit wichtiger als ein besonderes Datum

Stefan Mayer vom Standesamt in Burgau kann keinen besonderen Ansturm von Brautpaaren auf den Februar 2020 feststellen. Lediglich zwei Trauungsanfragen für den Monat liegen ihm derzeit vor, vergangenes Jahr waren es drei. Der Großteil der rund 50 Eheschließungen pro Jahr fällt auf die Monate Mai bis September. Die Jahreszeit ist seiner Erfahrung nach wichtiger für den Hochzeitstag als ein besonderes Datum. Dagegen lässt sich seiner Meinung nach ein anderer Trend erkennen. „Es gibt Jahre, da werden die Termine lange im Voraus geplant und dann wieder – so wie voraussichtlich dieses Jahr – eher kurzfristig angefragt“, sagt Mayer.

Aus dem Leipheimer Standesamt ist zu hören, dass es keine exotischen Monate fürs Heiraten gibt. Auch sei vom traditionellen „Hochzeitsmonat“ Mai nicht mehr viel übrig. Zwei Trauungen werde es im Februar voraussichtlich geben, bei ungefähr 40 Eheschließungen im Jahr sei das keine Besonderheit.

Mai und Juni sind in Jettingen-Scheppach die beiden Hochzeitsmonate

Flaute herrscht in Sachen Hochzeit im Februar in Jettingen-Scheppach. Stefan Merk vom Standesamt erklärt, dass es für die vermeintlich leicht zu merkenden Daten bisher keine Vormerkungen gebe. Früher seien solch spezielle Daten noch eher gefragt gewesen, das Interesse daran habe aber inzwischen abgenommen. Die jährlich etwa 30 Hochzeiten in der Marktgemeinde finden hauptsächlich im Mai und Juni statt.

Ist der nördliche Landkreis also eine Ausnahme? Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes deuten nicht darauf hin. Der Februar ist neben dem Januar in Deutschland der unbeliebteste Hochzeitsmonat. 2018 gaben sich gerade einmal 13434 Paare das Ja-Wort im Februar. Zum Vergleich: Im Top-Monat August waren es mit 65140 fast fünfmal so viele. So ähnlich wird es vermutlich auch dieses Jahr laufen – daran können auch tolle Zahlenspiele wenig ändern.