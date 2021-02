vor 37 Min.

Kommunen sollen dem Kreis Günzburg weniger zahlen

Die Kreisumlage in Günzburg soll in diesem Jahr sinken.

Plus Die Umlage soll für die 34 Kommunen im Kreis Günzburg in diesem Jahr sinken. Warum das möglich ist und welche Summe das ausmacht.

Von Walter Kaiser

Viele ächzen unter den finanziellen Folgen von Corona. Der Landkreis steht (noch) gut da. Im Gegensatz zu etlichen Städten und Gemeinden kommt er in diesem Jahr nicht nur ohne neue Schulden aus, er ist sogar in der Lage, den 34 Kommunen einen Teil der Kreisumlage zu erlassen – insgesamt rund 800.000 Euro. Wie Kreiskämmerer Gernot Korz im Kreisausschuss erklärte, dürften die rosigen Zeiten in absehbarer Zeit aber zu Ende sein. Im Finanzplan bis 2024 bestehe eine Lücke von aktuell 28,5 Millionen Euro. Die könne nach Lage der Dinge nur durch die Aufnahme von Krediten geschlossen werden.

Der Landkreis bewegt eine Menge Geld. Und in diesem Jahr trotz Corona deutlich mehr als 2020. An Einnahmen aus dem laufenden Betrieb erwartet Korz heuer 142,5 Millionen Euro, hinzu kommen weitere Erträge in Höhe von etwa 1,9 Millionen. Unter dem Strich knapp 7,5 Millionen mehr als vergangenes Jahr. Auch die Ausgaben steigen – um sechs Millionen auf rund 141,9 Millionen. Alles in allem erwirtschaftet der Landkreis im Verwaltungshaushalt ein Plus von 1,6 Millionen Euro, 2,4 Millionen mehr als 2020.

Ausgaben für die Investitionen im Kreis Günzburg gehen zurück

Auf den ersten Blick rückläufig sind die Ausgaben für Investitionen. Hatte der Landkreis 2020 rund 15,5 Millionen Euro vorgesehen, so sind es in diesem Jahr nur noch 9,4 Millionen. Allerdings: Einige der Vorhaben von 2020 sind noch nicht abgeschlossen und damit nicht restlos abgerechnet. Das Fazit des Kämmerers: Bei einer Verschuldung von lediglich 5,6 Millionen Euro biete „der Kernhaushalt des Landkreises eine gute Ausgangsbasis“ für das laufende Jahr.

Etwa die Hälfte der Mitglieder des Kreistags sind (Ober-)Bürgermeister oder Stadt- und Gemeinderatsmitglieder. In ihrer Brust wohnen also zwei Seelen. Einerseits sind diese Kreisräte dem Landkreis verpflichtet, andererseits haben sie auch die Interessen ihrer jeweiligen Gemeinde im Hinterkopf. Nicht zuletzt bei der Kreisumlage, die die Kommunen an den Landkreis abführen müssen. Bei einem unveränderten Hebesatz müssten die 34 Städte und Gemeinden dieses Jahr knapp 76,3 Millionen an Kreisumlage berappen, sieben Millionen mehr als 2020. Angesichts dessen und vor dem Hintergrund knapper Kassen in etlichen Kommunen hatte die Landkreisverwaltung – wie bereits berichtet – vorgeschlagen, den Hebesatz für die Kreisumlage um einen halben Prozentpunkt zu senken und den Städten und Gemeinden damit rund 800.000 Euro zu erlassen.

Krumbachs Bürgermeister regt weitere Entlastung für Kommunen im Landkreis Günzburg an

Der Krumbacher Bürgermeister und Freie-Wähler-Kreisrat Hubert Fischer bat darum, bis zur Entscheidung im Kreistag darüber nachzudenken, ob nicht eine weitere Entlastung möglich wäre. In Zeiten günstiger Kreditzinsen könnte der Landkreis dafür durchaus neue Schulden machen. „Wir werden ohnehin in die Verschuldung gehen“, erwiderte Landrat Hans Reichhart (CSU). Zugleich verwies er darauf, dass der Landkreis nur einer von drei schwäbischen Landkreisen sei, der heuer die Kreisumlage senke.

Eine stärkere Entlastung der Kommunen sei natürlich immer vorstellbar, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich. Er wie Robert Strobel (CSU), Stefan Baisch (JU) und Herbert Blaschke (FDP) bezeichnete die vorgeschlagene Senkung der Kreisumlage in Höhe von 800.000 Euro als „fairen Ausgleich innerhalb der kommunalen Familie“. Letztlich empfahlen die Mitglieder des Kreisausschusses dem Kreistag einstimmig, den verringerten Hebesatz bei der Kreisumlage wie vorgeschlagen zu beschließen. Durchaus möglich ist, dass 2022 – nicht zuletzt wegen der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie – aus der Senkung wieder eine Erhöhung wird.

