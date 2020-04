vor 4 Min.

Kontaktloser Service

So funktioniert das Günzburger Angebot

In Bayern gilt aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor der Katastrophenfall, Großveranstaltungen sind bis Ende August untersagt. Dennoch gibt es unter strengen Auflagen erste Lockerungen. Die Günzburger Stadtverwaltung entschied sich nun für ein besonderes Angebot der Stadtbücherei.

Ab Dienstag, 5. Mai, bieten die Mitarbeiter einen kontaktlosen Ausleihservice an: Kunden können telefonisch zu den Öffnungszeiten der Bücherei maximal drei Bücher bestellen, die im Vorraum der Einrichtung abgelegt werden. Anschließend dürfen die Kunden ihren Lesestoff während eines vorgegebenen Zeitfensters abholen. CDs, DVDs und Tonies sind von dem Service ausgeschlossen. Erreichbar sind die Mitarbeiter der Stadtbücherei zu den regulären Öffnungszeiten – außer samstags – per E-Mail an buecherei@guenzburg.de und telefonisch unter 08221/38801.

Zudem besteht die Möglichkeit, ausgeliehene Medien im Vorraum der Einrichtung auf bereitgestellte Wagen abzulegen. Mehrere Bücher können auch in einer Tasche abgegeben werden, die dem Kunden bei der Wiedereröffnung der Einrichtung zurückgegeben wird. Alle Bücher werden desinfiziert.

Wer seine ausgeliehenen Bücher zurückgibt, sollte auf jeden Fall einen Zettel mit Ausweisnummer oder Namen beilegen. Wichtig ist dabei: Betreten werden darf ausschließlich der Vorraum der städtischen Einrichtung. Die Stadtbücherei bleibt für Kunden bis auf Weiteres geschlossen. (zg)

Themen folgen