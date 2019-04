vor 42 Min.

Kontinuität bei der Spielvereinigung

Die Führung der Kleinkötzer ist von den Mitgliedern bestätigt worden

Die Spielvereinigung (SpVgg) Kleinkötz setzt auf Kontinuität. Das zeigen die Wahlen zum Vorstand, bei denen die Führung mit Ferdinand Kraus an der Spitze einstimmig im Amt bestätigt wurde. Im Vordergrund standen bei der Generalversammlung neben den Ehrungen langjähriger Mitglieder auch die Verbandsehrungen.

Patrick Guggenmos legte einen positiven Kassenbericht vor. Der Verein steht, nebst Sportheimanbau, auf soliden Füßen, heißt es in der Mitteilung. Von einem großen Engagement zeugten auch die Berichte der Abteilungen Herrengymnastik und Aerobic. Einen Umschwung gibt es in der Herrengymnastik. Seit Herbst 2018 haben Andreas Konrad und Harald Zacher die Übungsstunden übernommen. Beim ersten Training waren es bereits zwölf neue Teilnehmer. Das Angebot wurde erweitert. Neben Fitnesstest, Tischtennis, Prellball und Volleyball wurde Basketball mit eingebunden. Die Radtouren in den Sommermonaten werden weiter angeboten. Im Jahr 2018 wurden 1600 Kilometer Rad gefahren. Ein besonderer Dank gilt Albert Bschorr, der seit 1982 als Übungsleiter tätig war.

Jugendleiter Andreas Pröbstle berichtete über die gute Zusammenarbeit mit dem VfL Großkötz in einer Spielgemeinschaft. Die A-Jugend feierte den Meistertitel der Saison 2017/2018 und stieg in die Kreisliga auf. Ein besonderer Dank gilt Thomas Knop und Andreas Pröbstle, die tatkräftig beim Zusammenschluss unterstützt haben. Als Anerkennung erhielten sie im vergangenen Jahr das Verbands-Jugend-Ehrenzeichen in Silber. Auch Ehrenvorsitzender Günter Rotschedl war voll des Lobes.

Abteilungsleiter Thorsten Fickert sprach von einer durchwachsenen Saison. Durch Verletzungspech und berufliche Ausfälle ist es das Ziel, die Klasse zu halten. Für die neue Saison konnte Sezgin Er als Trainer verpflichtet werden. Er hat das Talent, die jungen Spieler – fünf kommen aus der A-Jugend – in das Team zu integrieren. Ein Dank ging an Trainer Ahmed Kayahan.

Der Ehrenamtsbeauftragte Heribert Otto war seit 2002 im Dienst und seit 1989 im Vorstand als Ausschussmitglied tätig. Er gibt sein Amt weiter an Rainer Schlögl, dem er unterstützend weiterhin zur Seite stehen will. Auch in diesem Jahr überraschte er verdiente Mitglieder mit Verbandsehrungen.

Vom Bayerischen Landessportverband wurden geehrt: Roswitha Zacher, seit 1986 Übungsleiterin Kinderturnen und „gute Seele vom Verein“ (Verdienstnadel Bronze mit Kranz) – seit 2016 kümmert sie sich um den Nikolausdienst –; Stefanie Konrad und Silke Knop, Übungsleiter Aerobic und Damengymnastik (Verdienstnadel Bronze); Karola Kraus, Schriftführer, Mitgliedsverwaltung und Organisation (Verdienstnadel Silber). Vom Bayerischen Fußballverband wurde Harald Zacher mit dem Verbandsehrenzeichen in Gold geehrt. Er ist seit 1999 zuerst als Jugendleiter und ab 2009 als Zweiter Vorsitzender im Vorstand. Er war und ist tatkräftig am Zusammenschluss der Jugendarbeit beteiligt. Daneben schnürt er jeden Sonntag seine Fußballschuhe als Stammspieler der ersten Mannschaft. Der Verein schätzt sich glücklich, so viele Engagierte zu haben. Die freiwillige Mitarbeit wird über Generationen weitergegeben und auch anerkannt. Ein Beispiel ist Herbert Knop, Schwiegersohn des langjährigen ehemaligen Vorsitzenden Georg Schmid, er wurde im vergangenen Jahr zum Ehrenmitglied mit 50-jähriger Mitgliedschaft ernannt. Er war Torwart, spielte in der Theatergruppe und steigt bei der Weihnachtsfeier in das Nikolausgewand. Sein Sohn Thomas Knop engagiert sich in der Jugendarbeit (Ehrung vom BLSV), organisiert Ausflüge und Feste. In diesem Jahr wurde auch seine Frau Silke Knop für ihr Wirken geehrt.

Bei den Neuwahlen unter Günter Rotschedl und Reinhardt Uhl als Wahlleiter wurde der gesamte Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Er besteht aus Ferdinand Kraus als Vorsitzender, Harald Zacher als Vize, Stefanie Konrad (Erste Kassiererin), Elisabeth Fischer (Zweite Kassiererin), Karola Kraus (Schriftführerin), Andreas Pröbstle (Jugendleiter), Andreas Konrad, Berthold Kraus, Holger Kraus, Manfred Kraus, Thomas Opolka und Andreas Zacher (alle Beisitzer). Anton Gehring und Walter Schütz sind Kassenprüfer. Nach zwei Jahren hören Patrick Guggenmos und nach über 15 Jahren Hans Kempfle sowie Walter Schütz auf. Bei der Generalversammlung wurden 14 langjährige Mitglieder der SpVgg ausgezeichnet. Für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt ist Günter Engelhardt. 25 Jahre dabei sind Roman Fritz, Edeltraud Lenzer, Armin Löffler, Annemarie Mayer, Julia Mayer, Karolin Mayer, Edwin Riefner und Dagmar Weitmann. (zg)

Themen Folgen