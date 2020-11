vor 27 Min.

Kontrolle an A8 bei Leipheim: Polizei findet Personen ohne Aufenthaltserlaubnis

Zivilfahnder der Verkehrspolizei fanden bei Kontrollen an der A8 mehrere Personen, die sich unerlaubt in Deutschland aufgehalten hatten.

Zivilfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Montag und Dienstag bei Kontrollen ausländischer Fernreisebusse an der A8 bei Leipheim mehrere Personen gefunden, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland unterwegs waren.

Am Montag bemerkten Fahnder bei der Kontrolle eines Reisebusses mit serbischer Zulassung ein Ehepaar, ebenfalls aus Serbien, das ohne Aufenthaltserlaubnis eingereist war. Weitere Ermittlungen ergaben laut Polizeibericht, dass der 32-jährige Ehemann und seine 27-jährige Frau bereits vor mehreren Jahren aus Deutschland abgeschoben worden waren. Unterlagen, die das Paar wohl bei sich trug, wiesen darauf hin, dass die beiden sich aktuell in Frankreich im Asylverfahren befinden. Am Montag waren sie gerade auf der Heimreise nach Serbien.

Drei albanische Männer hatten kein Visum für den Schengenraum der EU

Am Dienstag kontrollierten Zivilfahnder der Verkehrspolizei einen Fernreisebus mit albanischer Zulassung. Ein 39-jähriger Fahrgast des Busses hatte seine nach Kurzaufenthaltsrecht zulässigen 90 Tage im deutschen Inland um mehr als 200 Tage überschritten.

Am gleichen Tag fanden die Beamten bei der Kontrolle eines weiteren albanischen Reisebusses einen 28-jährigen Albaner auf, der laut der Stempel in seinem Reisepass bereits im Oktober 2017 ohne Visum in den Schengenraum der Europäischen Union eingereist war. Seither hatte er sich laut Polizeibericht in verschiedenen Schengenstaaten aufgehalten. Bei der Kontrolle am Dienstag war der Mann gerade auf der Heimreise nach Albanien.

Strafverfahren und Sicherheitsleistungen bei Kontrollen an der A8 bei Leipheim

Immer noch am Dienstag, gegen Nachmittag, ergab sich ein ähnliches Szenario: Ein 26-jähriger Albaner befand sich in einem Reisebus auf dem Heimweg, als bei der Kontrolle seines Reisepasses herauskam, dass er bereits mehr als 200 Tage ohne Visum im europäischen Schengenbereich unterwegs war.

Gegen alle fünf Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Den drei albanischen Männern wurde außerdem eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich aufgebrummt. (zg)

