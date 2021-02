vor 50 Min.

Kontrolle bei A8: Autofahrer hat zu viele Punkte

Ein 51-jähriger Autofahrer ist auf der Rastanlage Leipheim an der A8 von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann war ohne Führerschein unterwegs - weil er zu viele Punkte hat.

Die Verkehrskontrolle eines Autos am Mittwochnachmittag auf der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 durch die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm hat für den Fahrer teure Folgen. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen. Schnell stellte sich heraus, dass dem 51-Jährigen seine Fahrerlaubnis wegen zu vieler Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg entzogen worden war.

Dies hinderte ihn nicht am Fahrtantritt, weshalb die Beamten gegen ihn eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstellen werden. Zudem untersagten sie ihm die Weiterfahrt. (zg)

