vor 20 Min.

Kontrolle in Leipheim: Aufenthaltserlaubnis um Hunderte Tage überzogen

Polizeibeamte haben am Dienstag einen Reisebus an der Rastanlage Leipheim kontrolliert. Ein Mann hat sein Touristenprivileg um weit mehr als 400 Tage überschritten.

Beamte der Fahndungs- und Kontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm kontrollierten am Dienstag an der Rastanlage Leipheim einen Reisebus. Dabei fiel ihnen ein 20-jähriger Mazedonier auf, der seinen Aufenthalt mit Touristenprivileg um 454 Tage überschritten hatte. Er gab an, dass er sich die ganze Zeit bei Verwandten in Deutschland aufgehalten habe. Der junge Mann musste eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich für das zu erwartende Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts hinterlegen, danach konnte er seine Heimreise im Bus fortsetzen. (zg)