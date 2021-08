Konzenberg

06:00 Uhr

Der Greifvogelpark in Konzenberg ist Martin Menters Lebenstraum

Plus Adler, Eulen und Geier sind sein Leben: Martin Menter hat vor 17 Jahren den Greifvogelpark am Ortsrand von Konzenberg eröffnet. Momentan machen er und seine Frau harte Zeiten durch.

Von Till Hofmann

Necken gehört zum Programm: Er solle doch aufpassen, dass ihn die große Leika nicht gleich in die Luft mitnehme, witzelt Ehefrau Christine am Sonntagnachmittag während der Vorführung und hat die Lacher auf ihrer Seite. Mit Leika ist die Weißkopfseeadler-Dame gemeint - eine imposante Erscheinung. Christines Mann Martin hat den Wappenvogel der USA in die "Arena" gebracht - das ist eine Wiese mit ein paar Holzstümpfen für die Vögel und selbst gezimmerten Sitzgelegenheiten im weiten Rund, auf denen diejenigen Platz nehmen dürfen, die nicht fliegen können. Willkommen im Greifvogelpark von Martin Menter in Konzenberg.

