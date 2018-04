vor 42 Min.

Konzenberg hat keinen Dorfladen mehr

Am Samstag hat Stefanie Böck ihren Verkaufsraum ein letztes Mal geöffnet. Der Schritt ist ihr schwergefallen. Doch sie konnte keinen anderen gehen.

Von Peter Wieser

Eine Ära ist zu Ende gegangen. Das hätten auch zwei Kunden gesagt, die am Samstag noch bei ihr eingekauft hatten. Manche hätten sogar Tränen in den Augen gehabt, erzählt Stefanie Böck. An diesem Tag hatte der Konzenberger Dorfladen das letzte Mal geöffnet. Noch vor zwei Jahren hatte die Konzenbergerin, die den Laden 16 Jahre lang führte, völlig optimistisch in die Zukunft gesehen. „Die Kunden schätzen die Qualität und das Menschliche“, so hatte sie sich damals gegenüber unserer Zeitung geäußert. Einer der Gründe, warum sie sich vor Supermärkten und Discountern nicht fürchten müsse. Oder doch? Was ist passiert?

Was zunächst gut aussah, erwies sich einige Monate später als anders: „Der Umsatz wurde immer weniger, obwohl wir immer gerudert haben, dass alles passt“, erzählt Stefanie Böck. Vor etwa vier Wochen, als vom Finanzamt der Umsatzsteuerbescheid gekommen sei, habe sie sich zu diesem Schritt entschlossen. „Eigentlich hätte ich schon früher aufhören sollen.“

Immer wieder habe sie gedacht, dass sich die Situation noch ändern werde. Seinerzeit habe man bei den Backwaren den Lieferanten gewechselt, um das Ruder herumzureißen. Mit Worten wie „Toll“ und „Klasse“ hätten sich die Kunden dazu geäußert. Nur: Diejenigen, die sich davon am begeistertsten gezeigt hätten, seien die gewesen, auf die man am wenigsten habe zählen können. In gewisser Weise fühle sie sich von manchen Konzenbergern alleine gelassen.

Bis auf die Stammkunden blieben die Käufer häufiger aus

„Wenn die Ware da war, war alles gut“, erzählt Stefanie Böck weiter. Waren die Semmeln und Brezen am späten Samstagvormittag ausgegangen, sei dies auf Unverständnis gestoßen und es sei ihr angekreidet worden. Als kleiner Dorfladen könne sie eben nur die Ware bestellen, bei der sie damit rechne, sie auch verkaufen zu können. Für manche Kunden habe sie sogar vorsichtshalber regelmäßig einen Teil beiseitegelegt. Nur: Die kamen dann oft nicht und die Ware blieb übrig. Nicht selten auch die, die jemand aus der Familie auf die Schnelle noch besorgt habe, damit auch wirklich alles passe. Bis auf die treuen Stammkunden blieb die Kundschaft immer öfter aus. Ein weiterer größerer Kunde sei abgesprungen, weil diesem die Semmeln plötzlich zu teuer erschienen waren.

Sie habe es den Kunden immer recht machen wollen, dafür sei sie manchmal sogar persönlich angegriffen worden: Kommentare wie „Mit dem Laden muss ja ganz schön Geld verdient sein“ oder „Ich hab’ ja immer ganz schön viel bei Ihnen liegen lassen“ tuen einfach weh. Die Leute hätten sie immer nur im Geschäft und beim Verkaufen gesehen. Jetzt werde ihr vorgeworfen, dass sie schließe und dass sich kein Nachfolger gefunden habe. Schließlich sei sie im Gebäude auch nur Mieter gewesen. Am Wochenende sei das Geschäft zwar noch einmal richtig voll gewesen, nur: Von zwei Tagen in der Woche könne man nicht leben.

Die Leute legen mehr Wert auf Billigware als auf Qualität

Sicherlich hätten auch die Backstationen in den Discountern, die es vor einigen Jahren in dieser Art noch nicht gab, mit dazu beigetragen. Hinzu komme, dass sich solche inzwischen sogar in manchen Tankstellen befinden. Wohl legten die Leute doch mehr Wert auf Billigware als auf Qualität. „Der Laden hat mich krank gemacht, wir haben alles gegeben“, sagt Stefanie Böck. „Ich kann und will nicht mehr.“ So energiegeladen sie früher gewesen sei, so sei sie jetzt gesundheitlich angegriffen. In den nächsten Tagen wird sie nicht mehr um halb fünf in der Früh aufstehen und das Geschäft aufsperren. Lediglich einige noch offene Rechnungen werden diese Woche noch bezahlt. Die nächste Zeit werde sie erst einmal nur an sich denken – trotz des Herzblutes, das sie lange Zeit in ihren Laden gesteckt hat.

Dass es schade ist, sagen nicht nur ehemalige treue Kunden. Auch Haldenwangs Bürgermeister Georg Holzinger bedauert, dass es in Konzenberg keinen Dorfladen mehr gibt. Zuvor habe sich in dem Gebäude schon eine Bäckerei und anschließend ein Lebensmittelgeschäft befunden. Beide Läden wurden seinerzeit ebenfalls geschlossen. In jedem Fall werde man sich mit dem Eigentümer des Gebäudes in Verbindung setzen. An ihm liege es, wie er die Räumlichkeiten nun nutzen will. „Schon als Kinder, als es noch die Bäckerei Seelig dort gab, haben wir uns dort die Brezen und die Semmeln für die Pause gekauft“, fügt Holzinger hinzu.

