Konzert im Dossenberger Hof in Günzburg: Kultur im Corona-Modus

Ein Programm der leichten Muse boten (von links) Barbara Buffy, Matthias Hammerschmitt, Brigitte und Anna-Maria Thoma am verregneten Sonntag im Dossenberger Hof in Günzburg.

Plus Nach monatelanger Live-Abstinenz soll der Kulturmotor wieder zum Laufen gebracht werden. Warum dies machbar, aber unter Umständen nicht ganz einfach sein kann, zeigte sich in Günzburg.

Von Helmut Kircher

Die leichte Muse hat es schwer. Vor allem in Zeiten der Pandemie und Wasserwellen schlagendem Dauerregen. Was könnte man dem entgegenstellen? Vielleichen den waghalsigen Versuch, trotzdem die geplante konzertante Veranstaltung im Freien zu wagen? Das erfordert Durchsetzungskraft und Mut. Drei Sopranistinnen und ein Pianist hatten beides, zeigten, mit tatkräftiger Unterstützung von Landratsamt und Sparkasse, sowohl Virus wie regenschwerem Himmel im Dossenberger Hof in Günzburg die Stirn.

Systemrelevant und alternativlos. Pandemieverweigerer, Maskenrebellen und Isolationspropheten wurden zwar nicht gesichtet, aber einige regenbedingte Lücken zeigten sich schon in den Reihen vorbestellter Plätze mit vorgeschriebenem Abstand. Das Publikum zur Gänze mit dem „Must Have“ und „Fashion Item“ der Postmoderne versehen, dem Atemschutz-Accessoire. Nicht immer medizinisch korrekt, aber covidkonform und mit Corona-Chic.

Die Aerosole wurden vom Regen hinweg gewaschen

Matthias Hammerschmitt der Klavierbegleiter und die Sängerinnen Barbara Buffy, Brigitte und Anna-Maria Thoma, in langen, luftigen Roben unter schützendem Bühnenzelt, benötigten keine Mundverhüllung, ihre Aerosole wurden unmittelbar und kostenfrei sterilisierend vom Regen hinweg gewaschen. Von Berlin, der Weltstadt erotischer Unbekümmertheit, über Wien, der k. u. k. Dreivierteltaktmetropole, bis zur Italianità neapolitanischer Prägung solle die musikalische Reise vergnüglicher Leichtigkeit gehen, versprach der moderierende, mit feinfühliger Präzision begleitende und auf Tasten kommentierende Pianist. Und so ging es, solistisch, im Duett oder Dreierensemble, mit sanglichen Dauerbrennern in das Raritätenprogramm aller Sehnsuchtsorte des Erhabenen.

Ein durch den Regen getrübtes Konzertvergnügen gab es im Dossenberger Hof in Günzburg. Bild: Helmut Kircher

Brigitte Thoma, wenn sie, in schillernden Sangesfarben vergnügliche Nostalgie verbreitend, selige Zeiten mit ihrem Koffer in Berlin erträumte, oder mit Fortissimo-Vehemenz im Blühen der Bäume im Wiener Prater schwelgte. Mit kuschelweich tremolierendem und kontrastreich funkelnden Schmuse-Mezzo versah Barbara Buffy ihrem „Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen“ solch individuelle Feinfühligkeit, dass gar die Sonne erstaunt durch die Wolkenwand blinzelte und der Himmel das Regnen vergaß. Und das nicht in Schöneberg im Monat Mai, nein, auch nicht in Wien, das ja bekanntlich bei Nacht erst schön wird, sondern hier, im ehemaligen Klein-Wien, auch an der Donau, wo allerdings kein walzerseliger Wein blüht.

Kuschelweiche Melancholie-Melodik im Social-Media-Zeitalter

Den besang, nicht als Sünde, sondern als Substanz, mit glockenklar höhensicherer Edelstrahlstimme Anna-Maria Thoma: „Wien, Wien, nur du allein“. Wunsch, Wahn und Wirklichkeit, von erotischem Fluidum beflügelt, hygienegerecht die regenhaltigen, sommerlich coronaren Lüfte durchsäuselnd. Das macht die Berliner Luft-Luft-Luft? Nein, nicht allein. Mehr noch die sanfte Sehnsuchts-Petitesse „Wo bist du, du Alt-Wiener-Zeit“, im Duett von Barbara Buffy und Anna-Maria Thoma sopranbalsamisch mit hinreißend postdramatischem Flair überzuckert, in stimmlich wundervoll ausbalancierte Schicksalsschauerhaftigkeit nostalgiert. Traumschön kuschelweiche Melancholie-Melodik im Social-Media-Zeitalter.

Träume von Liebe, Herz und Schmerz, mit glänzend glimmerndem Staub auf der Partitur, führten unmittelbar hinein in die Happy-End-Idylle souverän- und stimmschöner Glanznummern nie verblassenden Gassenhauerglücks. „Buona Sera“, „O mia bella napoli“, mit „O mio babbino caro“ sogar eine Puccini-Opernarie einbindend. Die Capri-Fischer sahen zwar sonntagsmalerisch bereits die bleiche Sichel des Mondes im Meer versinken, doch der Tag war noch jung und so reichte es locker für ein sonnenbeschwörendes „O sole mio“ und drei (!) Zugaben. Dann übernahm der geduldig wartende Regen wieder die Regie und entließ das Publikum mit der hoffenden Aussicht einer doch baldigen Wiederbelebung langentbehrter kultureller Notwendigkeit.

