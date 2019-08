vor 33 Min.

Konzert in Günzburg: Wenn Gefühle ins Strömen kommen

Auch die Günzburger Frauenkirche war Station bei der Bayerntournee des Knabenchors eines französischen Gymnasiums nahe Paris.

Von Helmut Kircher

Grenzt doch beinahe schon an Kinderarbeit, wenn ein Schulchor die Ferien in anstrengende Probenarbeit und schlafraubenden Tourneestress umfunktioniert. Die chorsingenden Buben (acht bis 18 Jahre alt) der Hl. Dominikus-Schule in Le Pecq (nahe Paris) nahmen aber nicht nur das in Kauf, sondern auch noch eine 700-KilometerAnreise, um in der Frauenkirche Günzburg die knapp 45 Minuten lange Premiere ihrer Tournee 2019 durch Bayern zu starten.

Dank der Initiative der Ichenhauser Kirchenmusikerin Anne Liebe stehen, neben Kaufbeuren und Augsburg, auch Günzburg und Wettenhausen auf der To-do-Liste dieses 33-köpfigen vokalen Klangkoloritensembles.

Mit William Byrds „Ave-verum“-Mottete markierten die Vokalisten schon mal einen Markstein stimmlich makelloser Beweglichkeit, schmiedeten packende Seelengemeinschaft mit der sakralen Kantabilität der Musik des 15./16. Jahrhunderts. Setzten mit Pergolesi, Palestrina, Martini und Orlando di Lasso quasi die Naturgewalten renaissance-verwobener Motetten und Madrigale frei. Und stellten sich, stimmlich samtig elegant und kontrastreich, den A-capella-Herausforderungen jener sakral eingeschmerzten Ausdrucksbereiche, die nahezu in die Ursprünge der Musik zurückführen.

Ein Weg durch die Sinn- und Seelensuche

So quellklar frisch wie jugendlich unbekümmert bahnte sich die Jungsängerschaft ihren Weg durch die Sinn- und Seelensuche sakraler Tiefe und geistlicher Rhetorik, mit einem kunstvoll ausgeformten „Miserere Mei Domini“, dem in vorgeschriebener Strenge und ästhetischer Fragwürdigkeit verschatteten „Jesu Rex Admirabilis“, oder dem, erkennbar stimmbildnerisch auf Hochglanz polierten und mit tonmalerischem Glanz und vokaler Fülle feierlich in den Raum gestellten „O Saluteris Hostia“ und „In Monte Oliveti“. Von Jenseitigkeit durchpulste Stimmungsverdichtungen, in der Tonsprache elysischer Renaissance-Blüte.

Das Popularitätstreppchen romantisch unangestrengter KlangSchönheit verblieb Felix Mendelssohn Bartholdys Vertonung des Psalm 42 „Wie der Hirsch schreit“, orgelbegleitet von Anne Liebe. Zeitlich reichte es leider nur für den weichgetönt kontrapunktischen Eingangschor der Kantate, die er 1837 während seiner Hochzeitsreise durch Schwarzwald und Elsass, offenbar zeitlos beseligt und pflichtgemäß motiviert, zu Papier brachte.

Der zweite Auftritt steht bevor

Erstaunlich, zu welch kristallin geformter Diktion sich die Sänger dabei der Dirigentenhand (Matthieu Bonnin) unterordneten. Unglaublich schön, wie sie Gefühle ins Strömen brachten, differenziert, plastisch, wonneschauernd und weltschmerzwabernd. Man könnte kaum eindrucksvoller und emotionaler den zentralen Gedanken der Zuversicht und des Vertrauens auf Gott in seine musikalische Entsprechung bringen.

Der Komponist Robert Schumann fand einmal, es sei die höchste Stufe, die Mendelssohn kirchenmusikalisch erreicht habe. Das Publikum in der Frauenkirche schloss sich dieser Einschätzung uneingeschränkt an. Stehender Applaus.

Der zweite Auftritt der französischen Knabenchoristen findet am Samstag, 24. August, in der Klosterkirche Wettenhausen statt. Beginn ist um 20 Uhr.