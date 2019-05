vor 56 Min.

Konzert in Jettingen: Danke für die Lieder

Die Chorgemeinschaft Jettingen und der Eberlin Chor lassen sich von der Begeisterung des Publikums mitreißen.

Von Gertrud Adlassnig

Zauberhafte Musicalsongs hat die Chorgemeinschaft Jettingen ihren Zuhörern in der beinahe voll besetzten Turnhalle beschwert und gute Laune vom ersten Vortrag bis zur Zugabe verbreitet. Schon die Einstimmung durch die „Vorgruppe“, den Eberlin Chor der Mittelschule Jettingen, stellte die Weichen: Unter der Leitung von Sarah Weng präsentierte der gut aufgelegte Schülerchor aktuelle Jugendmusik. Nach einem beinahe schon konventionell anmutenden „Rock my Soul“ legten die jungen Säger richtig los. Namika, Maffay, Fab Four, Burani: Songs und Raps, die bei den Jugendlichen ankommen und mit der entsprechenden Begeisterung vorgetragen wurden. Auch das Publikum honorierte die Leistung und spendete für die teils als Sprechgesang konzipierten Beiträge mit starken Soli viel Applaus.

Was die Jungen begonnen hatten, konnten die Erwachsenen weiterführen: beste Laune verbreiten, sich selbst motivieren und begeistern, ihre Freude auf das Publikum übertragen. Andreas Altstetter hatte 13 Musicalsongs ausgewählt, die einen spannenden Querschnitt durch die Geschichte des Genres gaben: Von Frederick Loewe (My Fair Lady) über Leonard Bernstein (Westside Story) bis zu Phil Collins (Tarzan) und Abba (Mamma Mia) hatte der Chorleiter berühmte Lieder genommen, die schwungvoll und rhythmisch, gefühlvoll und fröhlich die Zuhörer in ihren Bann zogen. Viele der vorgetragenen Stücke waren so bekannt, dass die Mehrzahl der Zuhörer ohne Blatt hätte mitsingen können. Doch das tat dem Genuss keinen Abbruch, im Gegenteil. Das Publikum liebte den Vortrag und gab nach jedem Lied seiner Begeisterung Ausdruck.

Der Chorleiter bestätigte seine Sänger nach jedem Lied

Diese Freude an den Songs und am Singen trug auch die Sänger auf der Bühne, die regelrecht strahlten und sich mitreißen ließen. Dass ab und an vor lauter Begeisterung einer aus der Sängergemeinschaft den Chorklang übersteigerte, spielte keine Rolle, weder für das Publikum noch für Chorleiter Altstetter, der nach jedem Lied seine Freude offen zeigte, seinem Chor dankte und mit hochgereckten Daumen seine Sänger bestätigte. Begleitet wurde die Chorgemeinschaft von einer Band mit Drums (Patrick Altstetter) und E-Bass (Bernd Reinhard). Mark Poppe gab am E-Piano einige Zwischenstücke.

Aus dem Kreis der Chorgemeinschaft traten einige Solisten hervor, die mit ihren herausragenden Leistungen brillierten. Die Sopranistin Katrin Hafner berührte mit einem wunderbar gefühlvollen „Memory“ aus Cats, und zum Ende des Konzertes noch einmal mit Abbas „Danke für die Lieder“. Andrea Dakaj-Donderer interpretierte mit ihrem Alt „Let it go“ aus der Eiskönigin. Und Tenor Armin Schwab schwang sich zu einem hohen Falsett auf, mit dem er „The Lion Sleeps Tonight“ einleitete. Zum Abschluss des zweistündigen Gute-Laune-Konzertes wiederholte der Chor das Udo-Jürgens-Lied „Ich war noch niemals in New York“ und wurde mit rhythmischem Klatschen von einem hingerissenen Publikum begleitet.

