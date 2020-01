17.01.2020

Kopfschütteln über Regionalplan

Leipheimer Stadtrat konnte einige Empfehlungen nicht ernst nehmen

Von Walter Kaiser

Mal herrschte Heiterkeit, überwiegend aber Kopfschütteln. Im Leipheimer Stadtrat stand die Fortschreibung des Regionalplans Donau-Iller auf der Tagesordnung. Bauamtsleiter Jürgen Mößle hatte das zweifelhafte Vergnügen, das etwa 1000 Seiten umfassende Werk durchzulesen und auf Leipheimer Belange hin abzuklopfen. Bei der Sitzung am Mittwochabend präsentierte Mößle den Stadträten seine Stellungnahmen.

Für Gelächter sorgte die Empfehlung des Regionalverbandes, Einkaufszentren sowie großflächige Handelsbetriebe künftig nur noch in der Innenstadt anzusiedeln. Die ist aber weitgehend zugebaut. Etwa 80 Prozent der innerstädtischen Flächen stehen zudem unter Ensembleschutz, wie Mößle sagte. „Wie soll das gehen?“

Ähnlich abseits der Realitäten sei der Vorschlag des Regionalverbandes, im Anschluss an das interkommunale Gewerbegebiet Areal Pro auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Richtung Günzburg weitere 40 Hektar für Industrie und Gewerbe vorzuhalten. Dies, so Mößle, würde zu einem Verkehrsaufkommen führen, das die Straßen zwischen Günzburg und Leipheim nicht bewältigen könnten. Komplett falsch sei zudem die Begründung des Regionalverbandes. Denn im Plan heißt es, dieses Gebiet sei gut an das Schienennetz der Bahn angebunden. Das ist es nicht. Denn nach einem schweren Unfall war die Eisenbahnbrücke am Ortsausgang von Günzburg schon vor Jahren abgerissen und nicht mehr aufgebaut worden.

Strikt wehrt sich Leipheim gegen einen weiteren Kiesabbau im Bereich Riedheim/Weißingen, wie vom Regionalverband vorgeschlagen. Der Schutz von Grund- und Trinkwasser habe absoluten Vorrang. In einem Teilbereich wird noch Kies abgebaut, wie weiter mit dem Thema verfahren werde, müsse der Stadtrat „zeitnah“ beraten, betonte Bürgermeister Christian Konrad. Der Auwaldbereich zwischen Leipheim und Weißingen ist im Regionalplan als Gebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz (Flutpolder) vorgesehen. Auch in diesem Falle habe der Schutz der Trinkwasservorkommen Vorrang, schlossen sich die Stadträte der Stellungnahme Mößles an. „Wir wollen nicht nur meckern“, erklärte der Bauamtsleiter. Deshalb schließe sich die Stadt dem Wunsch des Regionalverbandes an, die (über-)örtlichen Radwegverbindungen weiter auszubauen. „Vermisst“ wird von Mößle dagegen ein Hinweis des Regionalverbandes darauf, wie in der Region nach dem Aus für das Atomkraftwerk Gundremmingen die Energieversorgung – Stichwort Gaskraftwerk auf dem ehemaligen Fliegerhorst – vorstellbar sei.

Abschließend kam Jürgen Mößle zu dem Ergebnis, „dass im Vorfeld der Planerstellung“ enger mit den betroffenen Städten und Gemeinden kooperiert werden sollte. Ein Wunsch, dem sich die Stadträte vorbehaltlos anschlossen.

Themen folgen