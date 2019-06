00:32 Uhr

Kräuter kulinarisch und kreativ

Mehr als 6000 Besucher kamen nach Burtenbach. Knapp 50 Aussteller sind dabei

Von Gertrud Adlassnig

Der Kräutertag in Burtenbach hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Termin für Pflanzenfreunde, Hobbygärtner und Naturliebhaber entwickelt. Auch in diesem Jahr strömten die Massen unablässig zum und vom Schertlinpark, auf dessen zentraler Wiese wie gewohnt dafür gesorgt wurde, dass niemand hungrig oder durstig heimgehen musste.

An den zahlreichen Stationen, an denen es nicht nur die Dorffestklassiker Bratwurst und Steaks gab, sondern auch allerlei Leckeres für Kräuterliebhaber und Vegetarier, wie Spaghetti mit Brennesselspinatsoße oder Unkrautschorle, bildeten sich lange Schlangen, die die Besucher mit großer Gelassenheit in Kauf nahmen. Ganz entspannt nutzten die Wartenden die Zeit für ein Schwätzchen mit Bekannten und Gleichgesinnten. Zuvor und danach bot sich von zehn bis 17 Uhr reichlich Zeit, die grünen Angebote an den knapp 50 Ständen rundum und entlang der schattigen Parkwege ausgiebig zu begutachten.

Das bunte Sortiment hielt für jeden etwas bereit. Kräuter von den Basics wie Schnittlauch und Petersilie bis hin zu den Exoten wie Zitronengras, Ingwer oder Zimt standen zum Verkauf. Und selbstverständlich gab es auf Wunsch auch die fachkompetente Beratung zu Pflanzung und Pflege. Auch für die, die ihren Garten weniger mit Essbarem als mit Dekorativem bestücken, war gesorgt. Teichpflanzen aller Art und prachtvolle Blühpflanzen brachten die Gartler ebenso ins Schwärmen wie die in großer Zahl dargebotene, liebevoll dekorierte Gartenkunst – von der Vogeltränke über den handgeformten Übertopf bis zur Edelrost-Gartendekoration war alles zu finden, was das Leben im und mit dem Garten verschönert. Und die Genießer fanden in den fröhlich bunten Hängematten die passende Unterlage zum Chillen.

Der von den Veranstaltern seit acht Jahren organisierte Kräutertag ist auch eine Plattform für alle, die Produkte der Natur weiterverarbeiten und Tees, Honig, Aufstriche, Öle und Ähnliches anbieten. Zum Kräutertag gaben sich sogar zwei Alpakas die Ehre, die die Bewunderung der Besucher ganz selbstverständlich hinzunehmen schienen. Das Sortiment aus weiterverarbeiteten Gartenprodukten und Naturwaren umfasste auch handgemachte Seifen, Holzschmuck oder Lederwaren.

Kräuterpädagoge André Heichel, der mit seiner Kollegin Petra Müller, dem Obst- und Gartenbau Burtenbach und der hiesigen Gärtnerei Allgaier Veranstalter des achten Burtenbacher Kräutertages war, konnte schon Stunden vor Ende der Veranstaltung über 6000 gezählte Besucher melden. Ein voller Erfolg, freute sich Heichel, der auch schon den Termin für den nächsten Kräutertag dabei hatte. Am 24. Mai 2020 verwandeln die vier Veranstalter den Schertlinpark wieder in einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort. Doch der Burtenbacher Erlebnistag will mehr als nur ein Markt sein. Informationsstand und Kräuterführungen wollen die Besucher für die Natur sensibilisieren. Die vor Kurzem errichteten Infotafeln des Baumheilpfades entlang der Parkwege begleiteten die Besucher beim Bummel und animierten viele von ihnen, einen zweiten Blick auf die eindrucksvollen Bäume des Schertlinparks zu werfen. Der Bund Naturschutzstand hatte sich am Kräutertag das Thema Schutz der Insekten, Vermeidung von Pestiziden gewidmet und konnte sich über viele Interessierte freuen, die nicht nur Broschüren mitnahmen, sondern auch das Gespräch suchten.

Mit zwei Kräuterführungen durch Kräuterpädagogen wurde den Besuchern überdies Gelegenheit geboten, die Natur in der allernächsten Umgebung näher kennenzulernen und die verblüffende Vielzahl an Kräutern und Blumen zu entdecken, die nicht nur schön anzusehen, sondern überdies auch noch gesund zu essen sind.

