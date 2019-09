vor 9 Min.

Krankenstand im Landkreis gestiegen

Neue Statistik der Krankenkasse DAK für die Region

Der Krankenstand im heimischen Landkreis Günzburg und Umgebung ist 2018 deutlich angestiegen. Das geht aus dem Gesundheitsreport hervor, den die Krankenkasse DAK vor Kurzem veröffentlicht hat.

Demnach haben die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen um 0,9 Prozentpunkte zugenommen. Mit 4,2 Prozent gab es in der Region nun einen höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (3,7 Prozent). Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 42 krankgeschrieben.

Der höchste Krankenstand in Bayern wurde dem Gesundheitsreport zufolge mit 4,6 Prozent in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie in den Landkreisen Hof und Wunsiedel verzeichnet, der niedrigste mit 2,7 Prozent im Landkreis München sowie in Starnberg.

Zahl und Dauer der Krankschreibungen im Landkreis Günzburg seien, so die jetzt vorgelegte Statistik, bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen um 30 Prozent an gestiegen. Rückenschmerzen und Co. verursachten damit beinahe jeden vierten Ausfalltag und lagen über dem Landesdurchschnitt. Um 47 Prozent angestiegen sind der Kasse zufolge zudem die Fehltage aufgrund von Verletzungen. Ihr Anteil am gesamten Krankenstand betrage mittlerweile mehr als 16 Prozent.

Bronchitis, Erkältungen und ähnliche Atemwegserkrankungen verursachten 17 Prozent mehr Arbeitsausfall. Bei den psychischen Erkrankungen, zu denen Angstzustände und Depressionen zählen, gab es laut DAK-Statistik nur einen leichten Anstieg. Die Region blieb bei dieser Diagnose zudem unter dem Landesschnitt.

Die DAK-Gesundheit hat eigenen Angaben zufolge rund 15 000 Versicherte im Landkreis Günzburg und Umgebung. (zg)

