23.04.2019

Kreativ sein mit der Volkshochschule

In der Erwachsenenbildung gibt es viele Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen

Wer jetzt im Frühjahr seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, hat dazu viele Möglichkeiten bei der Volkshochschule Günzburg. Es gibt noch einige Restplätze. Unter Leitung der Künstlerin Sabine Habiger können sich Anfänger in Burgau am Samstag, 4. Mai, in der Japanischen Tuschmalerei versuchen (9.30 bis 16.30 Uhr, Grundschule Burgau, Kurs C042). Im Haus der Bildung in Günzburg vermittelt Sabine Habiger am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr (Kurs C041) eine Einführung in die faszinierende Airbrushtechnik.

Eine Kunstwerkstatt zum Thema Bäume bietet die Kunstpädagogin Rodica Enck-Radana an drei Abenden bei der Vhs Leipheim an – Montag, Dienstag, Mittwoch, 24. bis 26. Juni, jeweils 18 bis 21 Uhr, Mittelschule (Kurs C024). Im August wird kreativ geschweißt: Im Kulturgewächshaus Birkenried gibt Herbert Häbich am Samstag, 24., und Sonntag, 25. August (von 10 bis 18 beziehungsweise 10 bis 16 Uhr) eine Einführung in das MAG-Schweißen und in den Umgang mit Feuer und Eisen. Im Anschluss werden erste Stücke erarbeitet (Kurs C071).

Ganz individuelle Silberarmspangen entstehen am Donnerstag, 23. Mai, in Offingen: Die Goldschmiedemeisterin Andrea Remmele-Wiedenmann gibt Anleitungen und Hilfestellungen für die Schmuckstücke (Werkstatt Remmele, Starenweg 3; C162). Und wer sich lieber mit floralen Elementen befasst: Viele Hobbygärtner haben Pflanzen mit tollen Blüten im Garten. Iris Paap und Isabell Eber zeigen, wie man die Pracht als Strauß mit in die Wohnung nimmt. Sie vermitteln am Mittwoch, 17. Juli, 18.30 bis 21.30 Uhr, Gärtnerei Birkenried (Kurs C305) Grundlagen der Straußbindetechnik. Zusätzliche Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.vhs-guenzburg.de, dort kann man sich direkt anmelden wie auch telefonisch unter Telefon 08221/3686-0. (zg)

