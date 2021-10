Kreis Günzburg/Burgau

Geplante Deponie: "Damit macht man in Burgau ein Fass auf"

Plus Der Fraktionschef der SPD im Günzburger Kreistag, Gerd Olbrich, ist nicht begeistert über das Vorgehen zur möglichen neuen Deponie in Burgau. So sehen es andere Politiker.

Von Christian Kirstges

Die geplante Deponie am Brennberg in Burgau ist am Montag Bestandteil des nicht-öffentlichen Teils der Sitzung des Werkausschusses Kreisabfallwirtschaft des Landkreises gewesen. Einige Kreistags-Fraktionschefs beziehungsweise Vertreter der Fraktionen im Ausschuss wollen sich wegen der Nicht-Öffentlichkeit auf Anfrage nicht äußern. Das gilt für CSU, Grüne und FDP. Stefan Baisch (Junge Union) verweist lediglich auf die Position des Landratsamtes. Georg Nüßlein (inzwischen parteiloses Mitglied) war nicht zu erreichen. Wie aber zu hören ist, hat die mögliche Deponie viele überrascht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

