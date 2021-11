Landwirtschaftsmeister von Regierungspräsident ausgezeichnet

Absolventen aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm haben ihre Meisterbriefe bekommen. Bei der Feier wird deutlich: Nachhaltigkeit wird in der Landwirtschaft immer wichtiger.

Regierungspräsident Erwin Lohner hat vier Landwirtschaftsmeisterinnen und 68 -meistern aus dem Regierungsbezirk Schwaben die Meisterbriefe überreicht. Dazu gehören auch fünf Männer aus den Kreisen Günzburg und Neu-Ulm. Lohner gratulierte den erfolgreichen Absolventen: "Sie haben sich vielen Mühen und Herausforderungen unterworfen und geben damit ein Signal, dass Sie trotz schwieriger Rahmenbedingungen Zukunftschancen in Ihrem Beruf sehen. Dafür sind Sie jetzt bestens gerüstet."

Die Landwirtschaft in Schwaben sei geprägt von landwirtschaftlichen Familienbetrieben. Das harmonische Miteinander von Familie und Betrieb ist aus Sicht des Regierungspräsidenten eine besondere Stärke. Ministerialrat Michael Karrer, Bildungsreferent im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zeichnete im Forum Mindelheim 20 Prozent der besten Teilnehmer aus dem Prüfungsjahrgang mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung aus.

2000 Euro Meisterbonus für Absolventen

Alle erfolgreichen bayerischen Absolventen von Fortbildungsprüfungen in Bayern, so auch die frischgebackenen Landwirtschaftsmeister aus Schwaben, erhalten daneben den Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung in Höhe von 2000 Euro als Anerkennung für ihren Einsatz und ihr Durchhaltevermögen.

Die Festrede hielt Stefan Sedlmayer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zum Thema "Herausforderung für die bayerische Landwirtschaft". Kernaufgaben dieser Institution sind die praxisorientierte Forschung und die Umsetzung von Innovationen. Dabei setzt Sedlmayer auf die Zusammenarbeit mit den Landwirten. Als aktuelle Arbeitsschwerpunkte seiner Einrichtung nannte er Fragen der Nachhaltigkeit, des ökologischen Landbaus, der Biodiversität und der Digitalisierung.

Die Nachhaltigkeit spielt in der Landwirtschaft eine immer größere Rolle

Mit dem Aufbau einer Trockenheitsforschung in Franken sollen Antworten auf die Auswirkungen des Klimawandels gefunden werden. "Bayern ist eine gute Marke, Regionalität bietet Ihnen große Chancen. Geben Sie Ihren Produkten aus Feld und Stall ein Gesicht", so der Präsident. Viele Herausforderungen, auch gesellschaftliche, lassen sich nur gemeinsam mit der Landwirtschaft lösen, ist sich Sedlmayer sicher. "Suchen Sie den Dialog mit der Gesellschaft!"

Landwirtschaftsmeister Johannes Winkler führte in seinem Rückblick aus, dass die Fachschulzeit und die Meisterprüfung zwar mit vielen Anstrengungen und Mühen verbunden waren, ihm und seinen Jahrgangskollegen aber wertvolle Erfahrungen brachten. "Wir haben nicht nur fachlich viel gelernt, sondern haben uns auch persönlich weiterentwickelt."