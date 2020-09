Kreis Günzburg bereitet sich auf Afrikanische Schweinepest vor

Bei einem Wildschwein in Brandenburg ist der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland festgestellt worden. Das Veterinäramt des Landkreises bereitet sich seit geraumer Zeit darauf vor. Vor über zweieinhalb Jahren bereits wurden die Bauern vom Leiter der Veterinärbehörde in zwei Veranstaltungen in Günzburg und Krumbach über diese Krankheit und die Folgen informiert.

Bild: Lino Mirgeler/dpa